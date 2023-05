Las suculentas son las plantas del momento, pero requieren de algunos cuidados para que no se pudran. Si ese es el caso de tus plantas suculentas, te compartimos un truco casero de jardinería para rescatarlas.

En los últimos años, los amantes de las plantas han tenido predilección por las suculentas, debido a su elegancia y la forma de sus flores. Entre los tipos de suculentas, podemos nombrar a los cactus, chumberas, Echeverría, entre otras.

Entre los cuidados que debes tener para evitar que tus suculentas se muran está el uso de poca agua, mucha luz y que tengan un buen drenaje.

¿Cómo rescatar las suculentas podridas?

Si te excediste al momento de regalar las plantas suculentas u otros descuidos, te compartimos un truco de jardinería de la youtuber Milicienta para rescatarlas.

Una primera señal es que la planta no puede sostenerse por sí misma y su verdor no es el mismo. Ante estos casos, debes actuar rápidamente y lo primero que debes hacer es cortar el tallo con un cutter en la maceta. Acto seguido, debes liberar las hojas próximas al tallo que están pálidas para poder enterrarlo nuevamente. La clave consiste en eliminar la parte podrida y que no haya ninguna mancha marrón.

Si el tallo de la maceta está podrido, lo recomendable es deshacerse de él y de la tierra, según la experta.

Dicho esto, procede a replantar. En una maceta de barro, coloca trozos de carbón para que le dé oxígeno a las raíces y absorban humedad. Luego añade la tierra para cactus y suculentas para que las plantas se reproduzcan. Después de dos semanas, tiempo en que crecerás las raíces, puedes regar con poca agua.

