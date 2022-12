La mayoría de países del mundo, donde hay presencia del cristianismo, se celebra la Navidad para conmemorar el nacimiento de Jesucristo en Belén. Sin embargo, en algunas naciones no se puede festejar la Nochebuena. Si se desacata la norma, incluso hay pena de cárcel.

La festividad religiosa tiene como propósito recordar el nacimiento de Jesús y tener un momento de unión familiar. Parte de la tradición actual es cenar y dar regalos a los seres queridos y más necesitados; así como decorar las casas.

Por ello, a medida que se acerca el 25 de diciembre, las tiendas se muestran abarrotadas de personas ansiosas por comprar el regalo perfecto o los productos para la cena. No obstante, en siete países las celebraciones están prohibidas o restringidas. Conoce cuáles son y sus normas.

¿EN QUÉ PAÍSES NO SE CELEBRA LA NAVIDAD?

Conoce las restricciones y prohibiciones que hay en siete países. Las últimas no las podrás creer.

7. Irán

El 99% de su población profesa el Islam, por lo que no se celebra la Navidad. Los cristianos que deseen festejar el nacimiento de Jesús, sólo lo pueden hacer de manera privada.

6. Arabia Saudita

Arabia Saudita, sede de La Meca, es considerada cuna del islam y principal centro de peregrinación musulmana del mundo. Por ello, solo el 1% de su población es cristiana, que hasta hace un tiempo tenía prohibido celebrar la Navidad. Ahora, solo puede hacerlo en privado.

5. China

Aunque las normas no son tan rígidas como antes, en China no se celebra la Navidad. Las religiones predominantes son el budismo, el taoísmo, el confucianismo y la religión tradicional china. Los católicos sólo son el 0.34% de la población. En la actualidad se ven artículos y decoraciones alusivas a la fecha en las principales ciudades. Sin embargo, en otros lugares, como Wenzhou, los ayuntamientos no permiten en las escuelas y centros públicos ninguna actividad relacionada con la Navidad.

Los niños posan para una foto en la víspera de Navidad en el área de Tsim Sha Tsui en Hong Kong Foto: AFP).

4. Corea del Norte

El régimen de Kim Jong-un tiene restricciones y prohibiciones. La celebración de la Navidad está vetada desde 2016, debido a que el 25 de diciembre solo se celebra el onomástico de su abuela, Kim Jong-suk. Todos los eventos en esa fecha están censurados: no puede haber reuniones relacionadas al alcohol, canto o entretenimiento que agrupen personas. Sin embargo, en las calles se puede ver decoraciones navideñas.

3. Brunéi

En ese país está completamente prohibido mostrar algún tipo de símbolo de origen cristiano, así como relacionado con la Navidad. Desacatar la orden puede castigarse con la cárcel.

2. Tayikistán

Tayikistán, ubicado en Asia Central, es un país asiático que vive bajo un régimen autoritario. No se puede celebrar la Navidad. Están vetadas sus tradiciones como los árboles decorados, intercambio de regalos, las comidas navideñas o incluso los disfraces de Papá Noel. En ese país la vida social está prohibida. Tampoco se puede celebrar festividades como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y bodas.

1. Somalia

En la República Federal de Somalia, ubicada al este del continente africano, es un Estado confesional en el cual la religión oficial es el islam. De esta forma, las festividades cristianas están completamente prohibidas. Hay cero tolerancia. Las fuerzas de seguridad vigilan que no haya ningún tipo de festejos.