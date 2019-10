¿Alguna vez has recibido una moneda de un Sol de color rojo y no sabes por qué tiene esa coloración? Estamos seguros que lo primero que pensaste es que a alguien se le había caído en cera roja, pero esto no es así. Ante varias consultas realizadas en las redes sociales, como Facebook, por fin se sabe la verdad.

En distintos foros y redes sociales de Facebook muchas personas se han preguntado por qué son rojas. Entre las respuestas más curiosas están: se pintó con el lápiz labial de la cartera, que vienen de fábricas de pintura, que es por el paso del tiempo, etc.

¿POR QUÉ ALGUNAS MONEDAS DE UN SOL SON ROJAS?

Según el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú, en declaraciones a Peru.com, existen en circulación algunas monedas de S/ 1 que han sido pintadas de rojo.

“Esta coloración no se debe al efecto del paso del tiempo en la aleación de alpaca sino a que algunos establecimientos de tragamonedas que no utilizan fichas, pintaban las monedas de rojo con la finalidad de que los clientes las canjeen antes de retirarse y así no quedarse desabastecido de fichas”, refiere.

Cabe recordar que desde el 2015 el BCR ha difundido una nueva moneda de un Sol con la denominación de la marca Perú. (Foto: Andina)

Asimismo informó a nuestro medio que esta práctica se realiza desde hace algunos años y ha ido desapareciendo en lo que va del 2017, pero aún continúan en circulación algunas de estas monedas.

“El color rojizo no significa que las monedas sean falsificadas, sin embargo se recomienda canjearlas en cualquier Empresa del Sistema Financiero o en el Banco Central de Reserva”, puntualizó.

No sol falsas. Descubre la verdad detrás de las monedas de un sol con color rojo. (Foto: BCR)

