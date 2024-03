Es la ‘envidia’ de otras figuras de acción porque siempre tiene el guardarropa lleno de prendas nuevas y versátiles, además de ser el gran compañero de Barbie desde 1961 y vivir diversas aventuras a su lado. Hoy le rindo homenaje a uno de los personajes que marcó mi infancia, pues sí, yo también era de las niñas que se sentaba a jugar con muñecas y crear un mundo mágico con esta pareja que perteneció a la vida de tantas generaciones. Por si no lo tenías en mente, este apuesto rubio no solo llegó a los premios Oscar gracias al musical de Ryan Gosling cantando “I’m Just Ken”, sino que también tiene su propia fecha especial. Este 13 de marzo es el Ken Day o Día de Ken y bajo este contexto te invitó a explorar el mundo de este ícono en las colecciones de juguetes recordando las frases célebres de la película en la que apareció.

Frases de Ken en la película ‘Barbie’

La película de Greta Gerwig en donde Margot Robbie es Barbie y Ryan Gosling, Ken, ha sido calificada por muchos como una obra maestra del feminismo. Y es que ambos viven en Barbieland, una sociedad matriarcal en la que las mujeres son presidentas, astronautas, abogadas, doctoras y ganadoras del premio Nobel, mientras que los Ken pasan el tiempo en la playa. Aquí te dejo algunas frases pronunciadas por el famoso muñeco.

“Sinceramente, cuando descubrí que el patriarcado no iba sobre caballos perdí el interés”

“¿Por qué Barbie no me habló del patriarcado?”

“Soy un hombre liberado, sé que llorar no es de débiles”

Frases de Ken en ‘I’m Just Ken’, canción de Ryan Gosling

“No importa lo que hago, siempre soy el número dos”

“Donde veo amor, ella ve a un amigo”

“Porque tan solo soy Ken, en otra parte sería un diez. ¿Es mi destino vivir y morir en una vida frágilmente rubia?”

“Tan solo soy Ken y soy suficiente y soy bueno haciendo cosas”

“Pon esa mano de hombre en la míaAsí que, ey, mundo, mírame, tan solo soy Ken”

“¿Qué le tomará a ella ver al hombre detrás del diez y pelear por mí?”

Ken lleva el nombre de Kenneth Handler, hijo de la inventora de Barbie Ruth Handler, al igual que Barbie lleva el nombre de su hija.

¿Cuál es la historia del Día de Ken?

El Día de Ken celebra la vez en la que Ken Carson apareció por primera vez en escena exhibido por Mattel en una feria de juguetes. Esto pasó el 11 de marzo 1961 y desde ahí fue el novio intermitente de Barbie. Aunque el romance floreció, la pareja se separó en los años sesenta pero seguían luciéndose juntos hasta 2004.

Tiempo después, Barbie anunció su ruptura y transfirió su afecto a Blaine Gordon, un surfista australiano. Ken no se dio por vencido e intentó recuperarla para celebrar su quincuagésimo aniversario.

Con 64 años, porque celebra su cumpleaños cada 12 de marzo, el muñeco rubio, de complexión atlética y ropa versátil, continúa al lado de Barbie y también tiene una fecha solo para él. Pues sí, cada 13 de marzo es su día y hay que celebrar su éxito y aventuras.

