Hay electrodomésticos que son indispensables en el hogar, pues muchos permiten cocinar más rápido, mantener en perfecto estado los alimentos, mantener sin suciedad el piso de las habitaciones o evitar tomar una ducha con agua helada en días de invierno ; sin embargo, si no se tienen los cuidados debidos terminan por malograrse o generar un consumo excesivo de electricidad. Si eres de los que depende de la terma eléctrica para bañarse cuando hace frío, desde Mag te explicamos diversos trucos que puedes aplicar para ahorrar energía.

Trucos para cuidar la terma y ahorrar energía

1. No descuidar el mantenimiento

Si bien en muchos hogares se ha popularizado el uso de la rapiducha, la que brinda agua caliente al instante, hay un gran grupo de personas que es fiel a la terma tradicional y esta requiere de un mantenimiento una vez al año, por lo menos, a cargo de profesionales.

Lo principal es limpiar el sarro acumulado en el tanque para que funcione correctamente. Esto ayudara a que no demore en calentar y eso no eleve el recibo de luz. Lo que también es importante considerar es que si la casa está cerca al mar, la revisión debe ser más seguido debido a la humedad.

2. Revisa constantemente la instalación

No es recomendable conectar la terma si no hay agua, lo mejor es asegurarse de llenar el tanque antes. Si ves que la válvula gotea, no la manipules, pues hay una liberación de presión.

3. No te excedas en el tiempo de encendido

Si lo que quieres es ahorrar luz, los expertos recomiendan prender una terma eléctrica entre 30 minutos y una hora antes de tomar un baño. Más tiempo que esto es un consumo innecesario de electricidad.

Desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aconsejan elegir una terma del tamaño adecuado para tu familia y encender la llave termomagnética solo cuando la utilices. Lo mejor es poner el termostato a 45 o 50 °C, pues este artefacto eléctrico consume 3500 W aproximadamente y tenerla encendida todo el día generará un aumento considerable en el recibo.

Cómo garantizar un buen sistema de agua caliente en casa

Es importante brindarle un buen mantenimiento al sistema de agua caliente en el hogar con un buen sistema de tuberías y conexiones que aseguren su funcionamiento. Si hablamos de mantenimientos preventivos hay que realizar uno anual en toda la red de agua caliente. Aquí algunas recomendaciones de Jaime Sierra, técnico de obras de Pavco Wavin.

Supervisar, por ejemplo, la operatividad de los equipos de contingencia como: la válvula check, válvula alivio de temperatura, válvula de corte. Si las tuberías para agua caliente se encuentran adosadas en muros, deberán estar adecuadamente sujetadas al muro, sobre todo en los cambios de dirección. Revisar los equipos de producción de agua caliente, ya que ellos necesitan un mantenimiento que lo especifican en la garantía de producto, En caso de que los equipos de acumulación de agua consuman energía eléctrica por encima de lo especificado, será necesario solicitar los servicios de mantenimiento del equipo de producción de agua caliente.

