El Perú tiene 14 feriados este 2023 y uno de estos es el 29 de junio con motivo del Día San Pedro y San Pablo, uno de los feriados religiosos más importantes del mundo católico, y además por el Día del Pescador peruano. La fecha llega con un puente festivo. Conoce si este incluye al lunes 3 de julio.

De acuerdo al Decreto Legislativo 713, este feriado es debidamente remunerado, sin la obligación de prestar servicios por parte de los trabajadores. Sin embargo, para dar más días de descanso, con el fin de fomentar la reactivación del turismo, el gobierno ha establecido un día no laborable. Conoce los detalles.

¿EL 3 DE JULIO SERÁ PARTE DEL FERIADO LARGO POR EL DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO?

No, el lunes 3 de julio será un día laborable como cualquiera y no formará parte del feriado largo por el Día de San Pedro y San Pablo. El feriado será el 29 de junio y, además, el gobierno declaró el viernes 30 de junio de 2023 como día no laborable para los trabajadores del sector público, a nivel nacional. Estas fechas se sumarán con el sábado 1 de julio y domingo 2 de julio, que son días de descanso habitual para poder formar un puente festivo, que busca promover el turismo interno.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS DEL FERIADO LARGO POR EL DÍA DEL PESCADOR PERUANO?

El feriado largo por el Día de San Pedro y San Pablo, conocido también como el Día del Pescador peruano, abarcará los siguientes días:

Jueves 29 de junio: feriado por San Pedro y San Pablo o Día del Pescador peruano.

feriado por San Pedro y San Pablo o Día del Pescador peruano. Viernes 30 de junio: día no laborable para el sector público (trabajadores del sector privado puede descansar, si llegan a acuerdo con sus empleadores).

día no laborable para el sector público (trabajadores del sector privado puede descansar, si llegan a acuerdo con sus empleadores). Sábado 1 de julio: día de descanso habitual.

día de descanso habitual. Domingo 2 de julio: día de descanso habitual.

Día de San Pedro y San Pablo se celebra el 29 de junio (Foto: Andina)

¿QUÉ ES UN FERIADO LARGO?

El feriado largo, también conocido como ‘puente’, se generan cuando a los feriados ya fijados en el calendario se le adhieren días no laborables, haciendo que entre los dos haya varios días seguidos de descanso, que pueden ser tres o cuatro consecutivos.

Asimismo, tal como ocurrirá por el Día de San Pedro y San Pablo, un feriado largo se da cuando los feriados ya establecidos se unen a los días de fin de semana.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?