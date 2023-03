Uno de los tipos de monedas más coleccionables en Estados Unidos son las de 25 centavos, también conocidas comúnmente como cuartos de dólar. A lo largo de los años, se han producido algunas invaluables para aquellos coleccionistas dispuestos a pagar miles de dólares debido a su rareza y buen estado. Aquí presentaremos algunas de las monedas que pueden valer mucho más que su numeración designada.

La colección de monedas y billetes raros es popular en el mundo entero, pero el país norteamericano tiene un mercado bastante amplio, debido a los diversos tipos de monedas que pueden producirse de su capital, Washington, o algún otro estado.

Hay diversas características que hacen que las monedas adquieran más valor. Entre ellas está la antigüedad de la fecha de emisión y su buen estado. Sin embargo, lo que eleva su precio aún más es la rareza y poca accesibilidad a la pieza.

Lo que las diferencian suelen ser imperfecciones al momento de la producción, pero que de todas formas entraron en circulación y ahora son el objetivo de los coleccionistas.

¿CUÁLES SON LAS MONEDAS DE 25 CENTAVOS QUE PUEDEN VALEN MILES DE DÓLARES?

25 centavos de 1932-D de Washington

Valor: 100 a 143,750 dólares

De acuerdo con el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS por sus siglas en inglés), una de las monedas más buscadas por los coleccionistas es la emitida en 1932 de Washington. Esto es debido a su importancia histórica y su rareza. En su momento, se hicieron pocas de ellas, por lo que es difícil encontrarlas.

De por sí, estos modelos ya son valiosos si están en buen estado, pero si encuentran alguna con un error de producción, pueden conseguir entre 100 a 143,750 dólares.

Las monedas de 25 centavos de 1932-D de Washington son raras debido a su poca producción (Foto: PCGS)

25 centavos de 1962-D de Washington

Valor: 6,35 hasta 18,4 mil dólares

El caso de los 25 centavos de 1962 de Washington es diferente, pues la Casa de la Moneda de Denver tuvo una enorme producción de este tipo. Dado que la mayoría estuvieron en circulación, suelen estar en un bajo nivel de acuñación y no tienen valor especial. No obstante, aquellas raras en buen estado o que no hayan entrado en circulación pueden venderse desde 6,35 hasta 18,4 mil dólares.

Es difícil encontrar monedas de 25 centavos de 1962-D de Washington en buen estado de acuñación (Foto: PCGS)

25 centavos de 1943 de Washington

Valor: 142 a 17,4 mil dólares

Uno de los errores de producción que hace que las monedas tengan más valor es el dado doble (double die en inglés), que consiste en duplicar o repetir elementos del diseño de las caras de las monedas, pero esto ocurre por el dado, no por haber sido impresa doble.

En 1943, la Casa de la Moneda de Filadelfia emitió algunas monedas con este error en el anverso. Específicamente, se pueden identificar en las palabras “IN GOD WE TRUST” y “LIBERTY”, así como en el reverso de la marca del año. Esta pieza puede valer entre 142 a 17,4 mil dólares.