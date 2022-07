No cabe duda de que dormir bien es uno de los mayores placeres que una persona puede experimentar, puesto que el cuerpo descansa tras un largo día agotador y, principalmente, el cerebro no piensa en nada. Sin embargo, no todos disfrutan de ello porque hay un gran número de personas que sufren de insomnio. En la siguiente nota conocerás un infalible truco casero para superar este problema.

De acuerdo a un estudio de una compañía sueca llamada Infinium Global Research, citado por La Opinion Coruña, existe un truco con el que podrás conciliar sueño en solo minutos y tiene un alto grado de efectividad.

No necesitas automedicarte ni seguir otros falsos mitos, sino dormir con una manta pesada. ¿Es en serio? Claro que sí. Esta prueba se dio con 120 voluntarios y el resultado arrojó, según el estudio sueco, que las probabilidades de curar el insomnio se multiplican por 20 con esta práctica.

De otro lado, los pacientes que experimentaron un mejor mantenimiento del sueño, también fueron más productivos durante el día, no presentaron síntomas de fatiga, tampoco de depresión o ansiedad, de acuerdo a El Confidencial.

“Una explicación sugerida para el efecto calmante del sueño es la presión que aplica la manta en diferentes puntos del cuerpo, estimulando los músculos y articulaciones de una manera similar a la acupresión y el masaje”, precisó el psiquiatra sueco Mats Alder, quien estuvo a cargo del estudio.

Otro consejo para conciliar sueño

Aunque suene un poco disparate, exponerse al sol también ayuda a conciliar el sueño más rápido. Esto se debe a que guarda una relación fundamental con el ciclo de cortisol, la hormona que el organismo secreta en momentos de estrés, según información de Infomed.

Dicho medio asegura que, como se mencionó anteriormente, la mejor manera de regularizar este ciclo y evitar el estrés es exponerse a los rayos solares. ¿Cuánto tiempo? Solo de dos a diez minutos. De igual manera, puede consultar con un médico si esta práctica casera no tiene resultado en su cuerpo.

