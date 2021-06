La reciente derrota de la selección peruana la ha situado en el fondo de la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022, lejos de los puestos de clasificación directa al Mundial y del quinto lugar. El Perú vs Ecuador de la fecha 8 es el próximo reto y la Blanquirroja no tiene margen de error. Deben sumar de a tres en su visita a Quito para recobrar el paso.

En la Eliminatoria pasada, Perú consiguió un histórico triunfo en su visita a Ecuador. La mala noticia para Ricardo Gareca es que no podrá contar con Miguel Trauco, indiscutible titular por la banda izquierda, tras la expulsión que sufrió en Lima ante Colombia. En su lugar iría el joven Marcos López.

Ecuador, por su parte, es una de las selecciones más regulares en esta Eliminatorias. Bajo la conducción del técnico argentino Gustavo Alfaro se ha hecho imbatible de local: ganó sus dos partidos en Quito ante Uruguay y Colombia.

¿Cuándo se juega el Perú vs Ecuador?

El Perú vs Ecuador se jugará el próximo martes 8 de junio, en partido correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. En sus dos salidas por Eliminatorias, Perú empató ante Paraguay y perdió con Chile.

¿A qué hora se jugará el Perú vs Ecuador?

El Perú vs Ecuador se jugará a las 4:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana). Este duelo será el que abra la jornada 8.

¿Dónde se juega el Perú vs Ecuador?

El Perú vs Ecuador se realizará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, popularmente conocido como Estadio Casa Blanca. En este recinto suele jugar de local Liga Deportiva Universitaria (LDU).

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo

México - 16:00 horas

Perú - 16:00 horas

Ecuador - 16:00 horas

Colombia - 16:00 horas

Bolivia - 17:00 horas

Venezuela - 17:00 horas

Paraguay - 17:00 horas

Chile - 17:00 horas

Argentina - 18:00 horas

Uruguay - 18:00 horas

Brasil - 18:00 horas

España - 23:00 horas

Perú vs. Ecuador: canales de TV para ver el partido

La partido entre Perú y Ecuador, por la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022, será transmitido por Movistar Deportes y América TV en territorio nacional Mientras que en tierras ecuatorianas llegará por Canal del fútbol.

Canales para ver Perú vs. Ecuador en el mundo

Perú - Movistar Deportes y América TV

Colombia - Caracol TV

Argentina - TyC Sports Play

Chile - TNT Sports GO y TNT Sports 2

Ecuador - Canal del fútbol

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España - Movistar+