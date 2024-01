¿Quién no ha disfrutado del delicioso sabor del atún en lata? Este pescado es ideal como ingrediente en la preparación de sencillos platillos, pero existe un acto que acostumbran a realizar gran cantidad de personas: guardan el envase abierto en la nevera. Lo que te he mencionado no sería correcto porque afectaría gravemente a tu salud y, aquí en Mag, te brindaré las consecuencias y qué acciones tomar ante este problema.

El atún no solo sería una opción adecuada para cocinar cuando te encuentres escaso de tiempo, también cuenta con una gran fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitamina D, entre otras, que favorecen considerablemente al desarrollo del cuerpo humano. Es por ello que los especialistas no dudan en recomendar a sus pacientes que consuman este alimento.

Con la información anteriormente brindada, lo correcto sería consumir este producto enlatado una vez que sea abierto, pero existen ocasiones que se deja sobrantes para comerlo en los próximos días. Evita dicha práctica porque podrías padecer problemas que te las revelaré en las siguientes líneas.

¿Por qué no es recomendable guardar las latas de atún abiertas en la nevera?

Este alimento que está almacenado en una lata se puede contaminar en cuestión de segundos al momento que se abra, pues al estar expuesto al aire, permitiría el ingreso de bacterias y se multiplicarían. Estos microbios serían causantes de que obtengas enfermedades como la salmonelosis y la listeriosis.

Otro problema latente sería que el atún, como es un alimento ácido, reaccione con el metal de la lata. De esta forma, existen altas posibilidades de la aparición de óxido

que contaminaría este pescado y los nutrientes se perderían.

¿Cómo sería lo adecuado para conservar el atún en lata?

Te recomiendo que el alimento los transfieras a un recipiente hermético que no sea de material metálico. En este caso, lo adecuado sería almacenarlo en un envase de plástico o vidrio para que lo guardes en tu refrigerador. Eso sí, solo podrás conservarlo por un máximo de tres días, pues cumplido esa cantidad de tiempo, deberás desecharlo.

En caso no cuentes con un recipiente de vidrio o plástico, es aconsejable que la lata de atún abierta lo cubras con papel de aluminio, pero no te brindará una efectividad al 100% como el envase hermético.

