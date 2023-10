Un ataque cardíaco o infarto es imprevisible y puede ser mortal, por lo que es importante responder de forma inmediata y adecuada ante cualquier sospecha. Imagina que estás en el bus camino a tu casa, en tu centro de labores o en una reunión familiar y de pronto alguien empieza a sentirse mal y se queja de un dolor torácico intenso. Es ahí donde debes actuar rápidamente y seguir con los consejos de los expertos, como poner en práctica la acción básica que te explicaré más adelante.

Antes que nada, es vital que sepas cuáles son los síntomas. El signo más común es un dolor intenso en el pecho y que puede propagarse a otras zonas como brazos y hombros (predominantemente izquierdo), cuello, área abdominal o espalda. Generalmente, este dolor se prolonga por más de 15 minutos. A esto también se le puede sumar sudor frío, mareos, náuseas, vómitos, hormigueo en el brazo, falta de aire, debilidad y aturdimiento repentinos.

“Ante una sospecha de infarto, es muy importante mantener la calma y actuar con rapidez. Las personas actúan mejor si conocen lo que deben o no deben hacer. Estar informados y tener unas nociones de primeros auxilios puede ayudar”, comenta la Dra. Jeanne Ramos de la Universidad Continental.

Qué hacer si sospechas que alguien sufre un infarto

Lo indispensable es conseguir atención médica llamando a una ambulancia que transporte a la persona, pero ahí no queda todo. Mientras llega la ayuda, tus acciones marcarán la diferencia.

Lo mejor que puedes hacer es procurar que el paciente se siente, descanse y trate de mantener la calma, además de soltar cualquier prenda ajustada. Esta acción será muy valiosa para su salud.

Mientras intentas que esté tranquila, hay que conocer si toma medicamentos para el dolor de pecho por una enfermedad cardiaca conocida y ayúdalo a tomarlos.

Si las cosas se tornan peligrosas y la persona está inconsciente, no reacciona, no respira o no tiene pulso, es momento que apliques una reanimación cardiopulmonar (RCP) en caso estés capacitado para hacerlo. En caso de no saber hacerlo, desde el teléfono de emergencias le pueden brindar instrucciones.

Los factores de riesgo de un ataque o infarto cardíaco

El consumo de tabaco (aumenta a más del doble la probabilidad de padecer de una enfermedad cardiaca), consumo de alcohol y drogas, niveles altos de colesterol, presión arterial, glucosa o azúcar en sangre, padecer de obesidad o diabetes, alto nivel de estrés, entre otros. “Mantener un estilo de vida saludable, con un consumo equilibrado de alimentos, así como práctica de actividad física o ejercicio de manera regular puede ayudar a evitar enfermedades cardiacas”, añadió la especialista.