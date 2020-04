El coronavirus no solo ha causado gran impacto en la salud de millones a nivel mundial, sino también en la economía, estilo de vida y hasta calidad de sueño de las personas. Con el fin de reducir la ola de contagios, el aislamiento social y lavado de manos son las principales recomendaciones; sin embargo, el estar en casa todo el día y no saber si la enfermedad llegará a algún familiar cercano ha aumentado los niveles de estrés y ansiedad de los pobladores de Estados Unidos , al punto de verse afectados a la hora de descansas.

Una nueva encuesta de Piplsay encontró que algunos estadounidenses aseguran estar durmiendo mucho peor desde que se iniciaron los casos de COVID-19 en su país. Además, el 31% de los encuestados dice que duermen menos debido a la ansiedad relacionada con este mal.

Mientras tanto, el 60% de los ciudadanos de Estados Unidos afirman que han acumulado alimentos esenciales en abundancia por temor al desabastecimiento y para no tener que salir seguido de sus hogares.

La información de la encuesta, que fue replicada por Telemundo Austin, también dejó en evidencia que las personas han tenido algunos problemas para encontrar papel higiénico, comprar desinfectante de alcohol en gel y toallitas para las manos.

¿Cómo manejar la ansiedad para dormir mejor?

La ansiedad ha llegado a la vida de muchas personas a raíz del coronavirus , lo que ha afectado su estado de ánimo, pues hay quienes no saben cómo sobrellevarla. Esta puede darse o no gracias a una serie de reacciones químicas que ocurren dentro del cerebro, principalmente, donde el sistema nervioso central junto al periférico maniobran todo de tal manera que sigamos en armonía superando tal momento complicado de nuestras vidas.

Entre las recomendaciones de los especialistas para no tener problemas al dormir destacan el evitar las siestas durante el día, no realizar actividades estresantes antes de dormir o ver noticias relacionadas al COVID-19, tomar baños a temperatura ambiente y alejar las pantallas y ruidos, además de no tener cenas pesadas o copiosas.

La especialista en nutrición, Lic. Claudia Agüero Moscoso, explica la importancia de los alimentos para poder salir adelante y conciliar el sueño por las noches, pese a las tensiones del día.

“Las personas que viven cansadas, con ganas de dormir todo el día y no encuentran el ánimo suficiente para hacer las cosas, deberán comer de manera diaria alimentos que contienen aminoácidos como la tirosina, cisteína, triptófano y vitaminas, minerales como la B12, B6 , minerales como el zinc y selenio. Estos son el queso, la carne de pollo, pescado, res, palta, maní, almendras, cacao puro, las vísceras, los cereales integrales y el plátano”, indicó.

Por otro lado, opciones como la soya, lentejas, la leche, el hígado de res, pollo, pescado, espinacas, col, pepino, tofu, zanahoria, el huevo y las fresas, ayudan a estar tranquilos. En el caso del café o las infusiones, deben ser tomados con moderación, pues la cafeína y teína incrementan los efectos de los neurotransmisores excitadores. Por eso se recomiendan consumirlos de día y no de noche para dormir mucho mejor.

Finalmente, la nutricionista exhortó a que en esta cuarentena por coronavirus se coma “balanceado, donde podamos incluir al menos dos tipos de frutas diferentes, alimentos ricos en grasas saludables (pescado, palta, maní,etc), un alimento rico en proteínas (pollo, res, huevo, queso, tofu, menestras, etc) y un alimento fuente de carbohidratos naturales o integrales (avena, arroz, quinua, tubérculos y no refinados),además de hacer ejercicios en casa”.

¿Cuál es la importancia de dormir bien?

Día Mundial del Sueño y la importancia de dormir bien

