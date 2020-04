¿Qué hacer para recibir cheque de Donald Trump por coronavirus en USA?

El Gobierno de Donald Trump entregará cheques de hasta US$1.200 a sus ciudadanos más afectados por el nuevo coronavirus, como parte de un paquete de estímulo de US$ 850.000 millones, el mayor de la historia del país.

Aprobado por el Senado estadounidense, la norma en cuestión autoriza la entrega de US$ 1.200 por cada estadounidense en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa. La misma ley señala que solo serán favorecidos los ciudadanos que reportaron ingresos de hasta US$ 75.000 en 2018 y las parejas que juntas rindieron plantillas con ingresos de hasta US$ 150.000.

En tanto, si la persona tuvo ingresos superiores a US$ 99.000 de forma individual y US$ 198.000 como pareja en el mismo año, no será elegible para el cheque.

¿CUÁNDO SERÁ LA ENTREGA DEL CHEQUE POR CORONAVIRUS?

De acuerdo a información de La Opinión, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro comenzarán a enviar los cheques de ayuda económica por el coronavirus en las próximas tres semanas.

Las personas serán notificadas por correo sobre la forma en que será enviado el pago. Si la persona no recibe su pago debe ponerse en contacto con el IRS. También debes ponerte en contacto con el IRS si cambiaste la dirección registrada en la declaración de impuestos del año fiscal 2018 y todavía no ha declarado el año fiscal 2019.

Por otro lado, según Telemundo, el desembolso estará dividido en dos rondas. La primera a partir del 6 de abril y la segunda desde el 18 de mayo.

Las personas serán notificadas por correo sobre la forma en que será enviado el pago. Si la persona no recibe su pago debe ponerse en contacto con el IRS (Foto: Getty Images)

¿QUÉ HACER PARA RECIBIR EL CHEQUE?

La mayoría de las personas no necesitan hacer nada para obtener el dinero, solo esperar el inicio de la entrega. Pero algunos, incluidos adultos mayores y personas de bajos ingresos que no pueden presentar declaraciones de impuestos, deberán presentar una declaración de impuestos sencilla para recibir el pago.

El Servicio de Impuestos Internos puso a disposición de los estadounidenses una página web con toda la información necesaria sobre este beneficio económico. En este portal en español aclara todas las dudas, sobre todo para llenar estas declaraciones de impuestos.

Asimismo, el IRS resalta que por el momento no está disponible la información sobre las declaraciones que deben llenar los adultos mayores y personas de bajos ingresos para poder recibir la ayuda económica. Estas serán publicadas en los próximos días.

El Servicio de Impuestos Internos puso a disposición de los estadounidenses una página web con toda la información necesaria sobre este beneficio económico (Foto: GEC)

Cabe mencionar que, corren el riesgo de no recibir la ayuda económica las personas atrasadas en la presentación de sus impuestos. El IRS señala que no recibirán el cheque hasta que los hagan.

¿CÓMO EL IRS SABRÁ A DONDE ENVIAR MI PAGO?

El IRS calculará y enviará automáticamente el cheque a aquellos elegibles.

Asimismo, si declaraste los impuestos del 2019, la institución usará toda esta información para calcular el monto.

En tanto, si aún no has presentado tu declaración del año pasado, el IRS usará la información de del 2018 para hacer los cálculos.

Una vez realizado los cálculos, se depositará directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en la declaración presentada.

