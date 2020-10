Hay actitudes en los perros que son normales, pero si suceden en exceso no hay que dejarlas pasar. Que la mascota se lama de vez en cuando es parte de su naturaleza; sin embargo, si pasa largos periodos sin dejar de hacerlo, hay zonas inflamadas o con falta de pelo, es momento de acudir a un veterinario para descartar algún problema en la piel.

Picazón por insectos como las pulgas o garrapatas, rojez por la reacción a alimentos, alergia o irritación, sequedad y prurito por dermatitis atópica son los problemas dermatológicos más habituales y todos se pueden detectar a tiempo, solo basta observar el comportamiento del can.

“Debemos atender las señales que dan las mascotas: si se lame excesivamente, se rasca, lo vemos intranquilo, impaciente o con zonas sin pelo. Lo principal es estar atentos y tratar a las mascotas a tiempo, porque un tratamiento sencillo si no lo llevamos al inicio de la patología se puede volver algo grave al contaminarse con otras bacterias. Si se rasca por una pulga y dejamos pasar el tiempo se puede causar lesiones y esta se contamina con hongos y va a perder pelo, necesitará tratamientos con baños, medicación oral, antibióticos, vitaminas”, reveló a Mag la Dra. Laura Herreño, médico veterinario de Gabrica, empresa líder en soluciones integrales para mascotas.

Signos de alerta

Rascarse mucho.

Lamerse excesivamente en una sola zona.

Morderse la piel para rascarse o arrancarse el pelo.

Zona del cuerpo roja, inflamada o irritada.

Obesidad que afecta el pelaje y la calidad de la piel.

Inflamación o zonas rojas en las patas o estas se vuelven color cobre.

Dermatitis en perros

Otro de los problemas de piel en perros es la dermatitis y los signos de alerta son que se rasque, encontrar caspa, zonas sin pelo donde antes sí lo había y lo que la desencadena son diferentes agentes como pulgas y garrapatas, bacterias, hongos o seborrea. Las alergias también pueden causar este tipo de patologías.

La especialista Laura Herreño también indicó que hay razas más propensas a padecer problemas en la piel como el bulldog inglés ya que en sus arrugas y pliegues de la piel se puede acumular líquido y suciedad que le causen irritación. “Hay que tener cuidado con la limpieza, realizar baños frecuentes y revisión diaria de sus arruguitas”, indicó. Los Shih Tzu también pueden tener problemas en su nariz pues al tener tanto pelo es común que lagrimeen y esa gota baje y genere humedad: “Si no lo limpiamos frecuentemente se vuelve una infección”.

Pauta para que tenga la piel sana

Buena nutrición: darle alimento que tenga ingredientes naturales, sin colorantes o saborizantes artificiales que pueden causar irritación en las mascotas. Debe haber un correcto balance entre proteína, ácidos grasos, vitaminas y minerales. También se le pueden dar suplementos de Omega 3 y 6 para fortalecer el pelaje de las mascotas y para que la piel permanezca saludable.

Limpieza: baños con productos adecuados y con la frecuencia necesaria, porque el exceso de agua y jabón también puede dañar la piel y desequilibrar su pH. Lo recomendable es cada 20 a 30 días.

Secado: es muy importante porque sino esa humedad del baño puede causar infección y generar algún problema dermatológico. Se aconseja revisar cuando regresa de la estética canina o si se hace el aseo en casa que el perro quede bien seco.

Desparasitación y control de pulgas y garrapatas: para así evitar que aparezcan y dañen la piel. También prevenir la aparición de ácaros que causan la sarna. Los veterinarios recomiendan algunas tabletas que pueden ayudar.

Cepillado: si es perro de manto largo hay que pasarle el peine cada 2 a 3 días para evitar que se enrede y haga nudos, de lo contrario esa zona se puede humedecer y ser cultivo de las bacterias y hongos.

Curación de heridas: estas pueden ser una puerta abierta para infecciones en la piel, por lo que es recomendable limpiarlas y evitar que el perro se lama.

Cuidado con la ropa y zapatos: la Dra. Laura Herreño aconseja no esperar una semana para lavar su polo o chaqueta. “Ellos se recuestan en todas parte, recogen mugre de todos lados y eso puede causar irritación. Es importante tener la precaución de cambiársela seguido porque la ropa no permite que el pelo crezca naturalmente. Los zapatos que buscan proteger sus almohadillas se deben lavar y poner bien secos para que no se vuelvan cultivo de bacterias y causen infección en las patas”.

