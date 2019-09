View this post on Instagram

¿Te da mucha hambre en la noche? 🤭😓😭 . Es normal tener hambre de noche luego de tantas horas de trabajo y más aún si tu última comida fue el almuerzo! . Existen muchos tipos de protocolo de alimentación como el ayuno intermitente pero el punto es que si vas a cenar debes cenar bien!! . Las verduras frescas deben estar presente y las salteadas o cocidas pueden darte esa saciedad que buscas! . Ten en casa verduras ya limpias y cortadas listas para utilizar y alguna proteína como huevos para sancochar o hacerlos en tortilla o revueltos! . Si piensas en los carbohidratos puedes consumirlos pero en cantidad mínima si buscas bajas de peso! . En la foto les muestro uña plato que tiene como base lechugas crudas y encima 6 fideos con una mezcla de salsa blanca con champiñones y verduras! . ¿Qué cenaste hoy? Cuéntame ☺️💕