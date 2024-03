La Real Academia Española (RAE) ha tomado una decisión valiente al retirar las letras ch y ll del abecedario español. ¿Qué implica esto? Pues bien, marca un cambio significativo en la forma en que escribimos en nuestro amado idioma. Como miembro de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en colaboración con otras 23 academias de países hispanohablantes, ha optado por esta modificación con el objetivo de hacer que nuestro idioma se asemeje más a otras lenguas de escritura alfabética y, al mismo tiempo, facilitar su aprendizaje. A continuación, te proporciono todos los detalles.

Con esta decisión, el abecedario español ahora cuenta con solo veintisiete letras. ¿Increíble, verdad? Esto marca un momento histórico en la evolución de nuestro idioma.

Claro, ha habido algunas discusiones sobre si esta es la mejor idea, pero la RAE nos asegura que todo esto es para hacer nuestra escritura y lectura más sencillas

LA RAE EXPLICA POR QUÉ ELIMINÓ LAS LETRAS CH Y LL DEL ABECEDARIO ESPAÑOL

La decisión de la Real Academia Española (RAE) de eliminar las letras ch y ll del abecedario español se fundamenta en diversas consideraciones. Según la institución lingüística, “Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya que, en realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo fonema”.

La Ch y la Ll ya nos son consideradas parte del abecedario español por la Real Academia de la Lengua Española (Foto: Composición)

La RAE también destaca que esta medida busca alinear al español con otras lenguas de escritura alfabética. En palabras de la academia, “El español se asimila con ello al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas”.

Asimismo, se subraya que, al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que contienen ch y ll no se alfabetizan aparte. Según la RAE, “las palabras que comienzan por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente”.

¿QUÉ PASARÁ CON LA CH Y LL EN EL ESPAÑOL?

¿Ya no se utilizarán la ch y ll en el español? Pues no te preocupes. La eliminación de estos dígrafos del abecedario no significa que desaparezcan por completo del idioma, seguirás viéndolos y usándolos como siempre en la escritura de palabras españolas.

La verdad es que la novedad aquí es más bien técnica. Las letras ch y ll simplemente dejan de ser consideradas letras independientes en el abecedario. Pero tranquilo, eso no cambia cómo las empleamos en nuestra escritura diaria. Así que sigue adelante y escribe con confianza.