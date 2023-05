El Real Madrid se enfrentará a Osasuna en la final de la Copa del Rey este sábado 6 de mayo con la intención de conseguir su vigésimo título en la competición. Aunque la ‘Casa Blanca‘ han tenido una temporada irregular en LaLiga, han llegado a la final tras vencer al Barcelona en semifinales, mientras que Osasuna hizo lo propio con Athletic de Bilbao.

Además de la final de la Copa del Rey, el Real Madrid también se enfrentará al Manchester City en las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, pero su objetivo principal es ganar este título que no han conseguido desde 2014. Por su parte, Osasuna ha sido la sorpresa en este torneo y buscará en esta final su primer título de Copa del Rey en su historia.

Aunque Osasuna ha tenido una temporada irregular en LaLiga, ha eliminado a equipos como el Sevilla y el Athletic de Bilbao para llegar a la final, y buscará aprovechar la inconsistencia del Real Madrid en las últimas semanas para conseguir una sorpresa.

Horario, TV, en qué canal y dónde ver Real Madrid vs. Osasuna

La transmisión oficial del emocionante partido entre Real Madrid y Osasuna por la final de la Copa del Rey en España estará a cargo de Movistar Liga de Campeones, RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1, #Vamos y Movistar+. En Sudamérica, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del encuentro a través de las pantallas de DirecTV Sports, mientras que en México y Centroamérica, la transmisión será a través de SKY Sports HD y Blue to Go Video Everywhere. En Estados Unidos, ESPN Plus transmitirá el juego en vivo. El encuentro dará inicio a las x:00 p. m. hora local en Madrid, y para seguir todas las incidencias y goles al minuto, puedes estar al tanto en Mag.

Real Madrid - Osasuna Copa del Rey 2023 1. ¿Cuándo juegan Real Madrid y Osasuna? Sábado 6 de mayo 2. ¿Dónde es el partido? Estadio La Cartuja, Sevilla 3. ¿A qué hora juegan? 10:00 p. m. (hora española); 2:00 p. m. (MEX); 3:00 p. m. (PER,COL, ECU); 4:00 p. m. (CHI) 5:00 p. m. (ARG/BRA) 4. ¿En qué canal transmiten? Movistar Liga de Campeones, RTVE Play, TVE La 1, DirecTV Sports, SKY Sports y ESPN Plus 5. ¿Cómo verlo por Internet Sigue el MINUTO a MINUTO con el resultado en directo desde Mag

