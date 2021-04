¿Te ha pasado alguna vez que te has levantado y te has visto frente al espejo que tienes los ojos hinchados? Despertarse con los párpados hinchados es una auténtica molestia. Además, no hay forma de ocultarlos con maquillaje. No desesperes, por suerte existen diversos remedios caseros.

Cómo acabar con los ojos hinchados

Lo que debes hacer para deshacerte de los ojos hinchados, es probar con los siguientes remedios caseros:

Cubitos de hielo . No hay nada mejor que algo frío para rebajar la inflamación. Pero no apliques los cubitos directamente sobre la piel, podrías quemarla, mejor envolverlos en un paño . Otra opción es mojar un paño con agua helada y colocarlo sobre los ojos por 10 min.

. No hay nada mejor que algo frío para rebajar la inflamación. Pero no apliques los cubitos directamente sobre la piel, podrías quemarla, . Otra opción es mojar un paño con agua helada y colocarlo sobre los ojos por 10 min. Rodajas de pepino . Pues bien, este truco es usado porque el pepino tiene un alto contenido en agua, que hidrata la piel al instante. Solo tienes que mantenerlas hasta que alcancen la temperatura ambiente , por lo que es recomendable que las guardes en la nevera.

. Pues bien, este truco es usado porque el pepino tiene un alto contenido en agua, que hidrata la piel al instante. Solo tienes que , por lo que es recomendable que las guardes en la nevera. Bolsas de té . Prepara un té de forma habitual pero no tires la bolsita. Cuando se haya enfriado, colócala sobre los ojos . Te recomendamos que uses manzanilla para los ojos, té verde o té negro, incluso puedes tenerlas en el congelador preparadas para cuando las necesites.

. Prepara un té de forma habitual pero no tires la bolsita. Cuando se haya enfriado, . Te recomendamos que uses manzanilla para los ojos, té verde o té negro, incluso puedes tenerlas en el congelador preparadas para cuando las necesites. Papas para los párpados hinchados. La papa cruda tiene un efecto similar al del pepino, pues tiene gran cantidad de agua y es antiinflamatoria. Solo corta dos rodajas finas y colócalas sobre los ojos hinchados o debajo de estos, dejando actuar durante 10 minutos.

Pese a que algunos remedios caseros ayudan a aliviar los ojos hinchados, lo mejor es siempre acudir a un profesional de la salud que pueda tratar nuestro caso.