Existe gran cantidad de personas que no les agrada visualizar el vello corporal en diversas partes del cuerpo como brazos, piernas o el torso y deciden depilarse. Esta tarea se tiene que realizar cuidadosamente para no sufrir algún tipo de lesión en la piel; por ello, es recomendable que un especialista se encargue de este proceso. No obstante, aquí en Mag te brindaré la posibilidad de que lo ejecutes tú mismo con una cera depilatoria casera que cuenta como ingrediente principal la azúcar.

Quizás dirigirte a un profesional para que te retire los vellos no deseados sea sumamente caro y, posiblemente, obtengas resultados adversos, pues los productos que utilizan podrían contener ingredientes que serían irritantes en la piel y te causaría un gran dolor.

En este caso, podrás crear el nombrado producto casero realizando una escasa inversión y con total facilidad, pues no te tomará más de 15 minutos. A parte de la azúcar, necesitarás de las propiedades del limón y del agua. ¿Cómo elaborar esta cera depiladora con tus manos? Conoce los pasos en las siguientes líneas.

¿Cómo crear una cera depiladora casera de forma simple?

Toma una olla y, en su interior, debes verter las siguientes cantidades de estos ingredientes: 1/4 de cuchara de azúcar, 1/4 de cuchara de zumo de limón y una cuchara completa de agua. Mézclalos y trasladas el recipiente de metal al fuego para que hierva por un máximo de 10 minutos. Eso sí, no olvides de remover esta concentración con la ayuda de una cuchara de madera.

Cuando haya cumplido la cantidad de tiempo que te he indicado, debes vaciar el contenido preparado sobre un recipiente de vidrio y espera un aproximado de 10 minutos para que esté a temperatura ambiente. Un punto importante a resaltar es que esta pasta debe presentar una textura similar a un gel.

Antes de aplicarte esta cera casera, no olvides de exfoliar tu piel para que no sientas dolor o se irrite al realizar la depilación. Notarás que este tip recomendado será igual de efectivo como lo realizan los profesionales de estética.

¿Qué debes tener en cuenta al momento de depilarte?

No apliques la cera sobre la piel que está irritada o con heridas.

En caso de sentir dolor, deja realizar esta acción.

No utilices la cera más de dos veces en la misma zona.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre el cuidado de tu piel sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?