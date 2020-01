Definitivamente “Baby Yoda” ha sido uno de los hits más grandes de los últimos años en las redes sociales. Desde que se estrenó “The Mandalorian”, la serie ubicada en el universo de Star Wars, muchos fans han publicado su gran apoyo a este personaje específico y no tanto con el protagonista de la serie, en especial por la gran ternura que emana su pequeña presencia.

Los seguidores de Star Wars, y aquellos no tan asiduos a ver cosas de la franquicia, nunca habían visto otra etapa de Yoda más allá que su clásica representación como un anciano sabio y poderoso sensible a la Fuerza. Ni siquiera se sabe mucho acerca de su raza porque en las películas originales parece que él es el último integrante de una raza extinta.

Pero, ¿realmente es Yoda? ¿Cuál es su nombre real? Este es uno de los más grandes misterios de “The Mandalorian” que aún no tiene respuesta. La temporada 1 terminó con Din Djarin re-capturando a “Baby Yoda” de su principal villano, Moff Gideon. Al parecer, para su segunda parte que ya se encuentra en producción, Din tendrá como principal objetivo llevar a “Baby Yoda” a su casa.

Din Djarin es el responsable de cuidar a "Baby Yoda" (Foto: Disney+)

Sin embargo, existe muy poca información de su raza o de este pequeño en específico que es llamado en la serie como “The Child”. Definitivamente su creador Jon Favreau ha planeado algo grande para ‘Baby Yoda’, pero por ahora los fans se siguen preguntando algo en específico: ¿cuál es el nombre real de ‘Baby Yoda’?

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE "BABY YODA"?

Bebe Yoda en The Mandalorian. Foto: Difusión.

Si bien no se sabe cuál es el nombre de este personaje, si existen algunas pistas sobre quién no sería en “The Mandalorian”. El mismo Favreau ha evitado llamar a “The Child” como “Baby Yoda” tal como lo han revelado algunos correos que ha intercambiado con el CEO de Disney Bob Iger.

Hablando de Iger, él recientemente eliminó la teoría de que el nombre de este personaje es George, en honor al creador de Star Wars George Lucas. Incluso teniendo en cuenta esto, es muy poco probable que el verdadero nombre de “Baby Yoda” haya sido George. Lo cierto, por como todo se ve alrededor de la serie, es que este personaje sí tiene un nombre.

Taika Waititi, el director de “Thor: Ragnarok” y futuro responsable de “Thor: Love and Thunder”, también participó en la grabación de “The Mandalorian” dando voz a IG-11, así como dirigiendo el final de la primera temporada. Él ha confesado que efectivamente sabe el nombre real de “Baby Yoda”, pero quiere que sea Favreau quien lo revele al mundo.

Baby Yoda, el personaje más querido de "The Mandalorian" (y, posiblemente, de todo "Star Wars"). Foto: Lucasfilm

Es importante recalcar, por si no ha quedado claro hasta ahora, que “Baby Yoda” no es una versión joven del Yoda que todos conocemos. “The Mandalorian” toma lugar luego de “Return of the Jedi”, la misma película en donde Yoda muere y se convierte en un fantasma con la Fuerza.

Entonces, “Baby Yoda” no es Yoda de pequeño, pero eso no quiere decir que no sean de la misma especie. Los fans de Star Wars llaman a la especie de Yoda los “Tridactyls” por la cantidad de dedos en sus pies y porque solo se han visto tres miembros de esta raza en el canon de la franquicia: Yoda, Yaddle y Baby Yoda.

Yoda aparecería en la nueva trilogía si se ambienta en el pasado (Foto: Lucasfilm)

En la siguiente temporada es posible que el camino de Din lo lleve a descubrir más sobre el nombre de la especie, el nombre original de “Baby Yoda” y la introducción de más criaturas de esa especie que se creía extinta. Pero, ¿realmente importa cómo se llame este pequeño personaje? Todo indicaría que para la historia de “The Mandalorian” si lo es.

Si “Baby Yoda” es de la misma raza que Yoda y Yaddle, puede que su nombre comience con “Y”. Es posible incluso que Din le coloque un nombre propio a este pequeño ser o que el mismísimo Yoda se le aparezca como un fantasma en la Fuerza para darle un nombre propio. Por ahora los seguidores de la serie seguirán llamando a “The Child” como “Baby Yoda” hasta que haya un poco más de luz con respecto a su verdadero nombre.