Uno de los embutidos preferidos por los comensales es el chorizo, debido a su agradable sabor. Se suele emplear este alimento en parrillas, barbacoas, entre otras preparaciones, pero cuando lo guardamos en el refrigerador se corre el riesgo de que se endurezca. Conoce el truco casero para ablandar el chorizo de la forma más sencilla posible.

Aunque tiene un alto contenido en grasa y sodio, uno se puede dar el gustito de comer chorizo cada cierto tiempo. En lugar de pan, los expertos en cocina recomiendan acompañarlo con tortillas o nopales, según El Universal.

Usualmente, cuando compramos chorizos y no lo utilizamos al momento, las personas lo guardan en el refrigerador para que no se estropee. El detalle es que al sacarlo, unos días después, este alimento elaborado con carne picada y grasa de cerdo condimentada endurece. ¿Cómo podemos ablandarlo? Sigue las recomendaciones que brindan desde El País.

¿Es recomendable guardar el chorizo en la refrigeradora?

Lo recomendable, según el medio español, es no guardar el chorizo en la refrigeradora, sino más bien mantenerla colgada y boca abajo en un lugar fresco (15-20ºC grados) y seco. Este espacio no debe sufrir cambios bruscos de temperatura, por lo que lo más recomendable es una despensa “donde no entre la luz del sol de forma directa”.

¿Cómo ablandar el chorizo?

Si al momento de sacar el chorizo del refrigerador notas que está muy duro, puedes envolver la carne en un paño de algodón húmedo para ablandar la tripa y la carne. Si lo vas a guardar de nuevo es necesario retirar el resto de humedad.

¿Cómo guardar un chorizo cortado?

En este caso, la parte que se cortó debe estar mirando hacia el suelo y debe ser tapada con papel film. Si es posible, previamente añade en esta zona aceite para que no tenga un sabor muy fuerte.

