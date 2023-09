La presencia de polillas en la ropa es un problema común que puede resultar en daños costosos si no se aborda adecuadamente. Estas pequeñas plagas pueden arruinar telas preciosas y prendas de vestir de manera rápida y silenciosa, esto sin mencionar que los productos químicos utilizados para eliminarlas a menudo pueden ser tóxicos y perjudiciales para la salud.

Afortunadamente, existen trucos caseros efectivos que pueden ayudar a mantener a raya a estas intrusas no deseadas y proteger nuestras prendas y desde MAG te comparto uno en particular que no solo resulta económico, sino que es amigable con el medio ambiente.

Cómo repeler las polillas de la ropa

Uno de los trucos caseros más efectivos para espantar las polillas de la ropa es utilizar sachets o bolsitas con hierbas aromáticas. Aquí te enseño cómo hacerlo.

Materiales:

Hierbas secas aromáticas como lavanda, menta, romero, tomillo o clavo.

Bolsas de gasa.

Hilo y aguja o cinta adhesiva.

Pasos a seguir:

Comienza por seleccionar las hierbas secas que más te gusten o tengas disponibles. La lavanda y la menta son excelentes opciones, ya que su fragancia repele eficazmente a las polillas.

Asegúrate de que las hierbas estén completamente secas para que logren el efecto deseado.

Corta las bolsas de gasa en trozos pequeños, lo suficientemente grandes para contener una cantidad generosa de hierbas secas.

Coloca una cantidad de hierbas secas en el centro de cada trozo de tela. No escatimes en hierbas, ya que esto potenciará la fragancia.

Reúne los extremos del trozo de tela y átalos con un hilo y una aguja o utiliza cinta adhesiva para sellar la bolsa.

Coloca estas bolsas de hierbas aromáticas en diferentes lugares de tu armario o entre la ropa.

Puedes colgarlas en perchas o simplemente ponerlas en los cajones. Conforme las hierbas se sequen, puedes aplastarlas suavemente para liberar más fragancia.

Si la fragancia de las hierbas disminuye con el tiempo, puedes reemplazarlas fácilmente volviendo a llenar las bolsas con otras que tengas disponibles.

