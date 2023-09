¿Te cuesta retirar la grasa de la puerta del horno? Esta sin duda es una de las áreas más propensas a ensuciarse en la cocina, especialmente debido a las salpicaduras de aceite y alimentos que pueden acumularse en el cristal. Este problema no solo puede ser frustrante, sino que también es difícil de abordar si no cuentas con los productos necesarios. No obstante, existe un truco sencillo y natural para conseguir buenos resultados.

Solo tendrás que utilizar bicarbonato de sodio y vinagre blanco para eliminar la grasa y las manchas sin dañar el cristal. Esta pasta suave actúa como un agente de limpieza suave pero efectivo. Desde MAG te muestro cómo debes hacerlo.

Cómo limpiar el cristal de la puerta del horno

Limpiar el cristal de la puerta del horno con productos naturales es una forma efectiva y segura de mantenerlo reluciente y sin residuos químicos dañinos. Sigue las indicaciones:

Ingredientes:

Bicarbonato de sodio.

Agua.

Vinagre blanco.

Un paño suave o una esponja no abrasiva.

Un recipiente.

Agua caliente.

Pasos a seguir:

Mezcla un poco de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua en un recipiente hasta obtener una pasta espesa. El bicarbonato de sodio es un agente de limpieza suave y natural que ayuda a eliminar la grasa y los residuos pegajosos del cristal sin rayarlo.

Extiende la pasta de bicarbonato de sodio sobre el cristal de la puerta del horno. Asegúrate de cubrir todas las áreas manchadas o sucias. Deja que la pasta repose durante al menos 15 o 20 minutos. Esto permitirá que el bicarbonato de sodio desprenda la suciedad y las manchas.

Utiliza un paño suave o una esponja no abrasiva para frotar el cristal. Realiza movimientos circulares suaves para eliminar las manchas y la grasa. No apliques demasiada presión para evitar rayar el cristal.

Luego, mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente. Empapa un paño limpio en esta solución y úsalo para enjuagar el cristal. El vinagre servirá para eliminar cualquier residuo de bicarbonato de sodio y dejar el cristal reluciente.

Finalmente, seca el cristal con un paño limpio y seco para evitar que queden marcas de agua.

Este método de limpieza con productos naturales es eficaz y seguro, y no deja residuos químicos dañinos en el horno. Puedes realizar esta limpieza de manera continua para que el cristal permanezca reluciente.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

SOBRE EL AUTOR Samanda García Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en medios audiovisuales y periodismo digital. Actualmente redactora web del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.