Lidiar con manchas en la ropa, especialmente aquellas causadas por el chocolate, puede ser una verdadera pesadilla, y este problema puede intensificarse cuando se trata de niños en constante movimiento y exploración. Los pequeños tienen la increíble habilidad de encontrar este producto en cualquier lugar y, en un abrir y cerrar de ojos, convierten su ropa en un lienzo de manchas marrones. Por ello, te recomiendo algunos remedios caseros que te ayudarán a solucionar este problema.

Las manchas de chocolate no solo son visuales sino también persistentes, ya que este producto tiende a adherirse profundamente a las fibras de la tela. Además, si no se tratan adecuadamente, esta suciedad puede dejar un residuo permanente si no se trata a tiempo. Conoce de qué tratan estos trucos.

Cómo quitar las manchas de chocolate de la ropa

Eliminar las manchas de chocolate de la ropa puede ser todo un desafío, pero existen trucos caseros efectivos para hacerlo. Aquí te comparto algunos:

Congelación y raspado : Coloca la prenda en el congelador durante unos 30 minutos para endurecer el chocolate. Luego, usa un cuchillo o una cuchara para raspar suavemente la mancha. Ten cuidado de no dañar la tela.

: Coloca la prenda en el congelador durante unos 30 minutos para endurecer el chocolate. Luego, usa un cuchillo o una cuchara para raspar suavemente la mancha. Ten cuidado de no dañar la tela. Almidón de maíz : Espolvorea almidón de maíz sobre la mancha y déjalo actuar durante unos minutos para que absorba el aceite del chocolate. Luego, cepilla suavemente con un cepillo de cerdas suaves, lava, enjuaga y listo.

: Espolvorea almidón de maíz sobre la mancha y déjalo actuar durante unos minutos para que absorba el aceite del chocolate. Luego, cepilla suavemente con un cepillo de cerdas suaves, lava, enjuaga y listo. Bicarbonato de sodio y agua : Haz una pasta con bicarbonato de sodio y agua y aplícala sobre la mancha. Deja que repose durante unos 15 minutos y luego enjuaga y lava la ropa.

: Haz una pasta con bicarbonato de sodio y agua y aplícala sobre la mancha. Deja que repose durante unos 15 minutos y luego enjuaga y lava la ropa. Agua fría : Enjuaga la mancha de chocolate con agua fría desde el reverso de la tela. Esto ayudará a eliminar parte del producto sin que penetre más en la tela.

: Enjuaga la mancha de chocolate con agua fría desde el reverso de la tela. Esto ayudará a eliminar parte del producto sin que penetre más en la tela. Detergente líquido : Aplica un poco de detergente líquido directamente sobre la mancha y frota suavemente con los dedos o un cepillo de dientes suave. Luego, lava la prenda y enjuágala.

: Aplica un poco de detergente líquido directamente sobre la mancha y frota suavemente con los dedos o un cepillo de dientes suave. Luego, lava la prenda y enjuágala. Vinagre blanco: Mezcla una parte de vinagre blanco con dos partes de agua fría. Sumerge la mancha en esta solución durante unos 15 minutos y luego frota suavemente. Por último, lava la prenda.

SOBRE EL AUTOR Samanda García Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en medios audiovisuales y periodismo digital. Actualmente redactora web del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

