Si no eres muy asiduo a la limpieza en casa o sencillamente has dejado olvidados algunos muebles viejos, entonces las chinches podrían complicarte la vida, ¿Qué hacer con ellas?, ¿Hay una forma de espantarlas o eliminarlas? Por suerte, no tienes que recurrir a un fumigador si el problema no es muy serio. En MAG te enseñamos a lidiar con estas pequeñas molestias si no deseas que sigan alimentándose de tu sangre y dejarte ronchas.

La mayoría de las fumigaciones ‘naturales’ las puede hacer tú mismo y no necesitas gastar un dineral para lidiar con los insectos. Los aceites esenciales son capaces de neutralizar olores y directamente espantan a los insectos: el mentol es un ejemplo de pesticida natural.

Es así que ciertos aceites como el limón, el romero y la menta funcionan como bálsamos para evitar que estos insectos piquen, sin embargo, la lavanda llega a ser especialmente efectiva contra mosquitos y chinches.

Un compuesto dentro la planta lleva el nombre de linalol: se encarga de sobrecargar los órganos olfativos sensibles de estos bichos en sillones y muebles.

¿Cómo usar la lavanda para espantar las chinches?

Diluye el aceite de lavanda : usa de 10 a 15 gotas del aceite esencial en una taza con agua: esto ayudará a reducir la irritación en la piel y reducirá la concentración de la fórmula: solo lo preciso para los molestos insectos.

: usa de 10 a 15 gotas del aceite esencial en una taza con agua: esto ayudará a reducir la irritación en la piel y reducirá la concentración de la fórmula: solo lo preciso para los molestos insectos. Rocía sobre las áreas con chinches: pon la solución en un atomizador o ‘spray’. Vamos a rociarla sobre las rendijas y espacios de tus muebles para atontar a estos bichos o espantarlos directamente.