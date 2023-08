No hay nada más frustrante que tener un frasco de vidrio que parece resistirse a todos los intentos de ser abierto. Ya sea que contenga mermelada casera, salsa espesa o encurtidos deliciosos, enfrentarse a un frasco apretado puede ser una tarea desafiante. Sin embargo, no te preocupes, porque hoy en Mag te ofreceré unos trucos caseros que me han servido bastante bien para abrir esos frascos tercos sin perder la calma ni dañar tus manos.

Abrir un frasco de vidrio muy apretado puede ser una tarea desafiante, pero con las técnicas y herramientas adecuadas, puedes superar esta dificultad sin dañar el frasco ni tus manos. Recuerda tener paciencia y aplicar una combinación de los métodos mencionados a continuación. ¡Ahora estarás listo para enfrentar cualquier frasco terco que se cruce en tu camino!

Herramientas y preparación

Antes de comenzar la batalla contra el frasco apretado, asegúrate de tener a mano algunas herramientas útiles que te ayudarán en el proceso:

Agarre antideslizante: Un trapo de cocina o un guante de goma brindarán un agarre adicional y evitarán que tus manos resbalen mientras intentas abrir el frasco. Agua caliente: Si el frasco está sellado con tapa metálica, sumergirlo en agua caliente durante unos minutos puede ayudar a expandir el metal y aflojar el sello. Cuchillo sin filo: Utiliza un cuchillo redondeado y sin filo para aflojar el sello. Inserta el cuchillo entre la tapa y el frasco, y gíralo suavemente para liberar la presión.

Cómo abrir un frasco de vidrio muy apretado

Sigue estos pasos cuidadosamente para abrir el frasco de vidrio apretado de manera segura y efectiva:

Preparación del frasco: Lava bien el frasco y sécalo para asegurarte de que no haya residuos resbaladizos en la superficie. Esto ayudará a tener un mejor agarre durante el proceso de apertura. Agarre firme: Envuelve un trapo de cocina alrededor de la tapa del frasco para obtener un agarre firme. Si prefieres, también puedes usar un guante de goma para evitar que tus manos resbalen. Técnica de golpecitos: Golpea suavemente el borde de la tapa con el mango de un cuchillo o una cuchara de madera. Esto puede romper el sello y facilitar la apertura. Agua caliente: Si la tapa es metálica, sumerge el frasco en agua caliente (no hirviendo) durante unos minutos. Esto ayudará a expandir el metal y aflojar el sello. No olvides secar bien el frasco antes de intentar abrirlo. Cuchillo sin filo: Si los pasos anteriores no funcionan, intenta usar un cuchillo redondeado y sin filo. Desliza el cuchillo entre la tapa y el frasco, aplicando presión suave pero constante mientras giras el cuchillo. Esto debería liberar la presión y facilitar la apertura. Truco de la banda de goma: Envuelve una banda de goma alrededor de la tapa para obtener un mejor agarre. Esto también puede ayudar a aumentar la fricción y facilitar el giro.

