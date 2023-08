Hay quienes aman recrear la icónica escena de ‘Cantando bajo la lluvia’ o dar un largo paseo mientras sienten las gotas caer por su rostro, mientras que otros se guardan en su casa esperando que pase o lamentan no haber descolgado la ropa a tiempo. Si bien la lavadora y secadora son de gran ayuda para esta tarea del hogar, no todos cuentan con alguno de estos electrodomésticos y solo les queda ir al patio y usar el cordel o tendedero; sin embargo, si eres de los que dejan sus prendas a pesar de la fuerte garúa, aquí te cuento el gran error que estás cometiendo y por qué no deberías usarlas sin antes volver a lavarlas.

Si despertaste por la mañana y viste que afuera todo está mojado, seguro lamentarás el no haber ‘corrido’ para rescatar tus jeans, camisetas o sábanas. Es ahí donde también pensarás que si las exprimes y vuelves a colgar las podrás usar nuevamente, total, solo les cayó un poco de agua.

Esto es un gran error y te explico por qué no debes usar ropa mojada de lluvia y la razón está en cuidar tu salud, así como tampoco usar esa agua para beberla u otras labores del hogar.

¿Por qué se debe lavar la ropa otra vez si llovió?

Uno de los mayores temores es que empiece a llover después de tender la ropa. Es aquí donde estamos frente a un fenómeno meteorológico que se inicia con la condensación del vapor de agua que forma gotas y que hará que te puedas lamentar.

La contaminación y todos los factores meteorológicos son un tema clave en esto. La lluvia viene de las nubes y estas están hechas de agua, aire, polvo y de la suciedad que se encuentra en la atmósfera. Entonces, cuando llueve caen todas las partículas químicas dañinas.

Esto se impregna en tu ropa recién lavada y se queda en ella todos los contaminantes que terminan en nuestra piel. Esto puede causar problemas como una posible dermatitis atópica, granitos, eczemas o generar una alergia a ciertos químicos y telas a la larga.

Adicional a esto, el agua de lluvia tiene un aroma particular que se queda impregnado en la ropa y al usarla o hacer fricción, se puede desprender.

Sabiendo esto, es importante que luego de llover, recojas tu ropa, le des una segunda lavada y la cuelgues donde haya ventilación.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.