La gran mayoría de personas tenemos al menos un par en el clóset y hasta uno preferido que lo usamos para crear diversos looks; sin embargo, llega un momento en que ya no nos quedan como antes y aprietan. Los jeans o pantalones de mezclilla son un clásico que nunca pasa de moda y que requieren de cuidados básicos para alargar su vida útil, pero ¿qué pasa cuando ya lucen bien y no podemos abrochar el botón? Muchos optan por donarlos o guardarlos con la esperanza de volver a entrar, sin pensar que hay un truco casero con suavizante de telas que promete hacerlos aumentar una talla. Aquí te lo cuento al detalle.

Esta prenda es muy versátil así como la infinidad de consejos que se pueden poner en práctica para mejorar su apariencia. Hay quienes aprenden a rasgarlos fácilmente con ayuda de una tijera, encogerlo sin requerir de sastres o trucos abrasivos y hasta recuperar su color inicial con frijoles negros.

Si bien ahora se suelen usar los mom-jeans de pierna ancha, lo ideal es que en la cintura aún estén ceñidos y sin sentirte incómoda. Si esto ya no pasa con el jean que guardaste en tu armario, hay una forma de ayudarlos a que aumenten una talla y sin arruinar el material.

¿Cómo hacer que un pantalon de mezclilla se agrande?

Este truco casero es muy efectivo y aquí te cuento cómo lo lograrás. Para esto vas a necesitar un atomizador que llenarás hasta la mitad con agua caliente. Añade en igual proporción el suavizante de telas y mezcla.

Ahora es turno de tomar tu prenda de mezclilla y aplicar el líquido en la zona que necesitas agrandar. Empapa bien por delante y por detrás y coloca unas almohadas en el interior para que el jean se estire bien. El último paso es ponerlo a secar al sol y probártelo para descubrir que ya no te ajusta.

Otro tip es meter la prenda en un balde de agua caliente con suavizante durante al menos 15 minutos e ir estirando la tela.

