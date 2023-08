Entre las labores de limpieza del hogar que no se pueden dejar pasar están el lavar los trastes, pasar la escoba por tus ambientes, así como usar la bayeta para limpiar el polvo de tus muebles; sin embargo, por más que realices esta última tarea cotidianamente, se piensa que casi nada te garantiza que no se vuelva a acumular. Pues en esta nota te traigo un gran truco casero que me recomendaron para evitar que las partículas y polvareda se apoderen de tus espacios y solo necesitas un poco de lavavajillas líquido.

El polvo es un conjunto de partículas microscópicas que flota en el aire y se deposita sobre los objetos, formando una capa de suciedad que no solo se ve antiestética, sino que puede causar complicaciones en la salud de quienes tienen problemas respiratorios.

Los expertos en limpieza aconsejan que mínimo un par de veces a la semana es necesario retirarlo del hogar para evitar que se acumule y sea más tedioso el proceso. Para lograr que tu hogar luzca perfecto e impecable, los trucos caseros son de gran utilidad para alejar el polvo.

¿Qué es lo mejor para quitar el polvo de los muebles?

En vista de que todos queremos limpiar menos y ahorrar tiempo en las labores del hogar, aquí te explico cómo hacer un antipolvo casero

El truco para que el polvo tarde más en quedarse pegado a los muebles es muy sencillo: toma una mopa o bayeta limpia y agrega una pequeña gota de lavavajillas líquido. Luego la pasas por la parte alta, paredes y divisiones y el resultado te va a sorprender.

TRUCOS CASEROS | comienza aplicando el antipolvo que preparaste por la parte alta de los muebles y termina con las inferiores, para no manchar lo que ya está limpio. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Otra opción que también puedes usar es hacer un antipolvo casero para muebles de madera con 1 taza de agua, 1/4 de taza de vinagre blanco y 2 cucharaditas de aceite de oliva. Mezcla bien y aplícalo con un aerosol.

