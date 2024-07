Tal vez no es la hierba aromática más apreciada por los comensales, pero la albahaca tiene un olor y sabor particular que puede potenciar diversos platillos. Para que no se eche a perder rápidamente y puedas utilizar sus hojas cualquier día de la semana para tus preparaciones, te comparto un truco 100% infalible. Además, te recuerdo que puedes conservar las hojas de laurel y el orégano con los mejores consejos.

Cada vez que preparamos platillos en casa recurrimos a las hierbas aromáticas para potenciar sus sabores. La albahaca, por ejemplo, puede incluirse en salsas, pastas, caldos, guisos y otras elaboraciones. Gracias a su sabor y aroma, podemos obtener excelentes resultados.

Para que no se estropee rápidamente esta hierba aromática, lo mejor es congelarla y en esta nota te contaré cómo realizar este proceso.

Pasos para conservar la albahaca por varios meses

Con este truco que comparte el canal PENNY POP podrás conservar las hojas de albahaca hasta por seis meses. Sigue cada uno de los pasos.

Retira las hojas del tallo

Lava las hojas de albahaca en una olla u otro recipiente

Cuela y deja secar las hojas de albahaca en colador

Coloca papel absorbente sobre una bandeja y acomoda una por una cada hoja

Lleva la bandeja a la congeladora durante una hora

Transcurrido el tiempo, coloca las hojas en bolsas con cierre hermético

Almacena las bolsas nuevamente en la congeladora

