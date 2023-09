La ropa de corduroy, caracterizada por sus hilos entrecruzados, no tiene probablemente la fama de otras prendas, pero hay personas que la siguen utilizando en sus outfits. ¿Tienes dudas acerca del lavado de esta ropa? Te comparto los mejores tips para que lo apliques en casa y, de esta manera, no se estropee su tejido.

Los días fríos acometen en los últimos días y, para protegerme, he recurrido a ropa de mi armario que hace frente a las bajas temperaturas. Precisamente, he utilizado una chaqueta de corduroy o pana, como se le conoce en otros países. Gracias a que su tejido es grueso, no he tenido más problemas y, lo que es mejor, me he sentido cómodo.

Sin embargo, al momento de lavar este tipo de prenda surgieron una serie de dudas. Anteriormente lavaba ropa de este material como cualquier otra sin reparar en los daños que podía ocasionarle. ¿El resultado? No solo se desgastaban, sino que perdían su color.

¿Cómo lavar prendas de corduroy?

Si bien las chaquetas y pantalones de corduroy te brindan calidez y hacen diferencia en un determinado outfit, absorben fácilmente el polvo. Cuando esto se hace muy notoria debemos lavar y lo podemos hacer de dos maneras: a mano o empleando la lavadora, dependiendo del forro.

A mano. Si vas a lavar a mano tu ropa de corduroy utiliza agua fría y un detergente suave, que no sea tan agresivo. Otro punto a tener en cuenta, de acuerdo con expertos, es que no frotes con dureza las partes en donde hay suciedad. Finalmente, enjuaga y sacude tu prenda para evitar que aparezcan arrugas. Para dejar secando la ropa de corduroy te recomiendo que la cuelgues en el baño. De esta manera, el vapor alisará el tejido y no habrá señal de arrugas.

Si vas a lavar a mano tu ropa de corduroy utiliza agua fría y un detergente suave, que no sea tan agresivo. Otro punto a tener en cuenta, de acuerdo con expertos, es que no frotes con dureza las partes en donde hay suciedad. Finalmente, enjuaga y sacude tu prenda para evitar que aparezcan arrugas. Para dejar secando la ropa de corduroy te recomiendo que la cuelgues en el baño. De esta manera, el vapor alisará el tejido y no habrá señal de arrugas. Lavadora. Antes de lavar tu ropa de corduroy en la lavadora asegúrate de verificar la etiqueta, pues el forro de algunas de las marcas se encoje en este electrodoméstico. Si este no es el caso, dale la vuelta a tu prenda y no la laves con otros tejidos como la lana, pues se puede estropear. Utiliza un ciclo de lavado suave, agua fría y un detergente delicado. Tiende finalmente al aire libre.

