¿Hay algo peor que tener que sufrir una ola de calor? Seguramente muchas, pero una de las que vendrán a la mente de cualquiera es estar obligado a sufrir altas temperaturas y, además, tener que estar trabajando desde casa. Coincidiremos en que sobrevivir a las altas temperaturas en Estados Unidos no es fácil si se está teletrabajando ya que no todos disponen de un aire acondicionado o ventilador.

Sin embargo, aunque no es sencillo, tampoco es imposible y los expertos de The Next Web han reunido una serie de trucos caseros para no morir de calor en casa cuando se está trabajando. Unos consejos para adaptarse a la situación y no morir en el intento antes de que el verano toque a su fin.

Teletrabajo y ola de calor

El primer consejo es empezar a teletrabajar más temprano, lo que requiere un horario de trabajo flexible. Empezar antes no sólo permite evitar las horas más calurosas del día, sino también terminar antes, lo que da más tiempo por la tarde para ir a la piscina y por la noche para salir cuando la temperatura ha bajado.

El segundo tip es bajar las persianas o cerrar las cortinas: mantener el calor fuera de la casa es fundamental, así que cuando el frescor de la mañana empiece a convertirse en un calor más o menos pegajoso, cierra bien las persianas para evitar que la habitación se caliente. Si no se dispone de cortinas, la siguiente mejor opción es trasladarse y trabajar en la habitación más fresca de la casa.

El tercer hack es vestirse adecuadamente. Aunque todos los expertos insisten en la importancia de no trabajar en pijama mientras se teletrabaja, no hay que vestirse con traje como si se fuera a la oficina: por ello, es mucho más preferible llevar ropa holgada, ligera y fresca de algodón o lino que de fibras sintéticas. Para reducir la transpiración, elige colores claros en lugar de tonos más oscuros.

El último consejo es tener cerca una botella de agua. Es nuestra mejor aliada en el calor, y debemos mantenerla fresca para regular la temperatura interior. Un truco es congelar una botella por la noche y colocar los pies sobre ella cuando haga calor: esto ayudará a bajar el termómetro interno que todos tenemos, así como la hinchazón de los pies.

