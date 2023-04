Si bien la llegada de un nuevo miembro a la familia es motivo de festejo, también es cierto que los hermanos mayores no siempre reaccionan positivamente ante la noticia de que sus padres “tendrán una atención especial” con él o ella. Esto puede desencadenar los celos entre hermanos y llegar a ser un problema si no se trata a tiempo.

No precisamente hablamos de una ayuda terapéutica entre los involucrados que, si tienen la posibilidad, es una buena opción, sino a prepararlo para la llegada de un nuevo hermano y explicarle que no debe haber celos entre ellos.

Si no sabes cómo afrontar este “problema” o quieres estar preparado para decirle a tu hijo que tendrá un hermano menor, aquí te dejamos algunos consejos que te serán de mucha ayuda.

Consejos para que tu hijo no sienta celos de su hermano

Lo primero que debes hacer es prepararlo para la llegada de un nuevo hermano. ¿Qué queremos decir al respecto? Hablarles del hermanito que pronto nacerá y la familia aumentará para compartir más momentos.

Tras aclarar dicho punto, debes dejarle en claro que siempre estarás pendiente de él o ella, aunque estés ocupado con las necesidades físicas del bebé. Asimismo, escuchar sus quejas y minimizar cuando te diga que “ya no me quieres”, porque siente que ya no le das la misma importancia.

El papel del padre o la madre debe ser el de un intermediario y no el de un juez. La consigna es que los hermanos logren resolver entre ellos mismos el conflicto, se diviertan, aprendan y se cuiden desde un principio.

Por otro lado, tienes que aprender a respetar la personalidad del hermano mayor y evitar que sea “como tú quisieras”. Recuerda que es algo nuevo para él o ella y no sabe cómo afrontar la llegada de un nuevo hermano

Es importante observar su comportamiento y esperar para actuar. Lo ideal es mirar sin intervenir y en el caso que llegue a tener conductas agresivas, no entres en pánico y tampoco lo castigues. Responde con afecto o de lo contrario puedes contribuir a una relación de rivalidad entre ellos.

Por último, déjale en claro que él o ella también será parte de la crianza del bebé. De esa manera se sentirá útil así sea en pequeñas tareas y, además, lo hará responsable.