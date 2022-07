¿Cuál es la vestimenta adecuada para una entrevista de trabajo? ¿Qué zapatos debo utilizar? ¿Importa el outfit? Son las dudas más recurrentes. Y no es para menos, pues la primera impresión, que casi siempre es visual, impacta en la decisión final. Por esta razón, es clave tener un estilo apropiado que nos ayudará a conseguir el puesto y aquí sabrás los trucos para obtener dicho resultado.

En un mercado tan competitivo, debemos cuidar todos los detalles. Si estamos participando en un proceso de selección para interactuar con el público, el look es fundamental. “La apariencia afecta a la hora de contratar a alguien, juega un papel importante”, le indicó Brenda Ferguson Hodges, asesora de imagen en California, a Forbes.

Claves para vestir bien en una entrevista de trabajo

Siguiendo esa línea, ser fiel a tu personalidad o vestir acorde al cargo al que postulas son algunos de los mejores consejos de cara a una próxima entrevista laboral. Ante esto, brindamos cuatro infalibles tips para acertar con la ropa al momento de buscar una vacante.

En una entrevista laboral es importante conocer todos sobre el puesto y tener una destacada presencia. (Imagen: Pexels)

Elije prendas cómodas

Para adoptar una buena postura, no deberías colocarte prendas incómodas de una talla inapropiada o escotes complejos. De esta manera, te sentirás libre a la hora de sentarte, mover los brazos o saludar. Eso sí, lo ideal es realizar una prueba de vestuario antes de la entrevista.

Evita recargar tu imagen

Intenta no llevar demasiados accesorios ni tampoco tener un aspecto extravagante. Según la especialista Ferguson, “no lleve demasiadas joyas, y asegúrese de que las que lleva no son demasiado grandes y no distraen la atención. Los relojes quedan muy bien: para los hombres, un reloj poco llamativo y un anillo está bien. La clave es tener un aspecto profesional, que parezca que se ajusta a la cultura de trabajo de la empresa”. Evita también utilizar perfume, porque existen personas con alergias.

Conocer la cultura de la empresa

Si conoces a alguien en la compañía, pregunta sobre el código de vestimenta. Es decir, cómo se visten los empleados. Además, es recomendable tener al menos dos trajes, por si continúas en el proceso y necesitas asistir a una segunda o tercera entrevista.

Invertir en buenos zapatos

Puedes tener una excelente traje, pero si los zapatos están sucios o rotos, afecta tu aspecto general. Es un error comprar calzado que deja los dedos al aire. Las mujeres pueden usar zapatos bajos o cómodos; mientras que los hombres deben adquirir unos mocasines.

