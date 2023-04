Las naranjas son frutas deliciosas y caen perfecto en cualquier dieta baja en ‘calorías’. Al igual que estas, las mandarinas también serían ideales por su alto porcentaje en vitamina C, sin embargo, no muchas personas estarían al tanto de cómo se venden en el supermercado: ¿Por qué se ofrecen en mallas rojas casi siempre? Hay una razón detrás de este peculiar envoltorio, y no sería para su protección realmente.

Ambas frutas cítricas, la mandarina y la naranja, son perfectas para proveer al cuerpo de fibra saludable, provitamina A, carotenoides que previenen el cáncer, entre otras tantas bondades. Guardarlas en la cocina en un frutero es un tema importante, pero su transporte también lo es, ya que los golpes podrían exponer sus pulpas al aire y oxidarlas rápidamente; algo que nadie quiere.

¿Por qué las mandarinas y las naranjas se venden en mallas?

Si sueles comprar mandarinas o naranjas en el supermercado, habrás notado que se transportan en una curiosa malla roja (a veces es amarilla o naranja). Ante esta vista nace la pregunta. ¿Realmente protege a estos cítricos para llevarlos a casa sanos y salvos? La respuesta del ‘departamento de marketing’ de dichas tiendas no sería así.

Usar mallas para llevar estas dos frutas primas solo sería una técnica de marketing de las grandes compañías de locales de abasto. El color de este material plástico y flexible proporcionaría a las frutas de más ‘vida y color’, un dato que no es menor a la hora de ver por las más maduras y comestibles en los siguientes días.

Las mallas que se usan para transportar naranjas y mandarinas tendrían una 'razón simple' de ser, y no sería para protegerlas propiamente dicho. (Foto: @cottonbro studio / Pixabay)

De hecho, este revestimiento que deja ver a las frutas serviría solo de ‘ilusión’, a lo que en marketing se le denomina Munkel o Munkel-White: se consta en proveer de líneas, formas de bola y colores a las frutas, unas encima de otras. Aquí, uno de estos cítricos levantará la atención de algún cliente que pase por la sección en búsqueda de reebastecer su frutero; este concepto también es llevado al neuromarketing.