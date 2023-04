Si eres de los que no pueden vivir sin cítricos o frutas dulces que alegren sus mañanas, entonces la naranja debe estar entre tus meriendas. Este fruto no es un alimento cualquiera, pues sirve para hacer zumos nutritivos como en la elaboración de fragancias deliciosas. No obstante, pocas personas le darían uso a sus cáscaras. ¿En qué momentos se pueden usar y para qué? En una pregunta común sobre esta típica corteza cítrica.

Ciertos ‘tips’ podrán sugerirte que uses las naranjas como abono natural para tus plantas, e incluso como parte de un ‘aerosol natural’ que puede dejar sensaciones olfativas positivas en tu casa. Esta vez haremos uso de las cáscaras de este fruto con un objetivo en especial: complementar tu aseo personal y librarte de ‘malos olores’ que pueden rodearte a lo largo del día.

¿Cómo usar la cáscara de la naranja como desodorante?

Es posible usar las cáscaras de este fruto cítrico para crear ‘desodorantes caseros’ que pueden sacarte de un apuro. Si eres de lo que sufre de ‘pie de atleta’ o simplemente tus pies tienden a dejar tus calcetines con olores desagradables, entonces usa esta fórmula natural a tu favor:

Consigue algunas naranjas frescas y de un color lleno de vida.

Pélalas hasta conseguir algunos trozos del fruto: estos pueden ser cortes en cubitos o en rodajas; como las prefieras.

Vamos a introducir estas cáscaras en una botella de tela respirable (con orificios) y con la medida suficiente para poder reposarla dentro de tus zapatos.

El sudor y mal olor en las personas puede combatirse con un par de cáscaras de la naranja; lo mejor es conseguir estos frutos lo más frescos posibles (Foto: @ Freepick)

Vamos a hacer que estos restos de la fruta se mantengan en tus zapatos desde la noche anterior, lo mismo puedes hacer con las medias que aún no van a la ropa sucia.

Por último, toma este método como un complemento al talco y úsalo en situaciones del día que lo ameriten.

Antes de terminar, te impresionará saber que el jugo de las naranjas también puede ser un potente ‘aromatizante natural’. Queremos que puedas experimentar un poco de esta fórmula en un tacho de basura seco y sin desperdicios dentro; verás cómo los malos olores de los cubos de desperdicios se van amainando con el pasar de las horas.

