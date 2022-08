El ron es uno de los principales insumos en la coctelería y el ingrediente principal para clásicos como un Cuba Libre, Mojito, Piña Colada o Daiquiri. Si eres de los que disfrutan preparando cócteles en casa para sorprender a la pareja, amigos o familiares, aquí te dejamos algunos trucos para mejorar tu técnica y cada día te admires más de lo bien que te quedan.

En honor de esta bebida de gran nivel internacional se celebra cada 16 de agosto el Día Internacional del Ron y Luis Llanos, Brand Ambassador de Appleton Estate, nos comparte algunas recomendaciones.

Trucos para preparar buenos cócteles con ron

1. Usa un jigger o medidor

El jigger es el utensilio de bar que te permite medir onzas para los cócteles. En coctelería es muy importante seguir una receta para lograr la bebida que estabas esperando, sobre todo si estás probando algo nuevo. Además, controlar las medidas te garantizará que todos los cócteles sepan igual. En caso no cuentes con este elemento a la mano, puedes ayudarte con un vaso de shot como medidor; y si aún no cuentas con eso, puedes ayudarte con los dedos de la mano, considerando 1 dedo por cada onza en un vaso largo sin hielo.

2. El orden de ingredientes

Si tu cóctel es batido, se recomienda no agregar todos los ingredientes a la vez en la coctelera o shaker, si no seguir el orden de la receta que comúnmente es: primero el hielo, luego el azúcar o jarabe, el zumo de algún cítrico o los ingredientes no alcohólicos, y finalmente la bebida alcohólica de menor a mayor grado alcohólico. Lo ideal es contar con este utensilio especial para coctelería pero también puedes probar con un tomatodo, como opción alternativa.

3. Usa hielo transparente

Es recomendable usar hielos de incoloros e inoloros, hechos con agua filtrada y/o agua embotellada. No usar agua hervida. Procura que si los realizas en casa, no coloques ningún alimento en la congeladora ya que se genera una contaminación cruzada (captura de olores y sabores). El tipo del hielo dependerá del cóctel que quieras preparar, puede ser pilé, en cubos o esféricos.

4. Enfría los vasos antes de usarlos

Para que la bebida permanezca fría más tiempo, puedes enfriar el vaso previamente colocando hielos dentro un tiempo antes de que lo utilices para el coctel. Los vasos que normalmente se utilizan, según el cóctel, son On the rocks, vaso largo o copa coupé.

5. La decoración

La decoración es sumamente importante a la hora de presentar un coctel, sobre todo si quieres impresionar a tus invitados. Ten en cuenta que los elementos decorativos no deben quitarle protagonismo al vaso o la copa. A veces menos es más.

Ahora que ya conoces todo lo que debes tomar en cuenta, anímate a disfrutar del cóctel de tu preferencia. Te recomendamos incursionar con un Mai Tai, Daiquiri o un negroni con un giro que incluya ron.

