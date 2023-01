Después de realizar una limpieza en tu casa, quizás creas que, seguramente, la vivienda está libre de polvo y ácaros. Sin embargo, es muy probable que te estés olvidando de algunos rincones que pasaste por alto. O bien, no limpiaste de la manera correcta. Por eso mismo, desde Mag te traemos los mejores trucos caseros para conseguir unos buenos resultados. ¿Te lo piensas perder?

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (agencia de salud pública de Estados Unidos), limpiar regularmente las estancias del hogar es importante para la salud, porque ayuda a prevenir la propagación de microbios que pueden causar enfermedades.

Antes de empezar una limpieza profunda, debes saber que, según el sitio especializado El Mueble, los niveles de contaminación del aire domésticos son más elevados que los de fuera de la propiedad. Frente a esta alarmante cifra, ventila los rincones de tu vivienda, al menos, 10 minutos cada día.

Cómo eliminar la suciedad oculta de tu casa

Además de seguir este consejo, necesitas tomar en cuenta las siguientes medidas para conseguir un entorno más saludable:

De arriba hacia abajo

La suciedad suele caer hacia abajo. Empieza por los ambientes altos y sigue bajando de manera ordenada. De hecho, el suelo se debe limpiar al último. ¿Y qué pasa si lo haces al revés? Pues, lo único que lograrás es levantar polvo.

Sin zapatos

Ahora bien, los expertos en limpieza no aconsejan entrar con zapatos en casa para evitar malos olores y la aparición de bacterias. Lo mejor es colocar un cesto que haga la función de zapatero y cámbiate el calzado de la calle por una zapatillas libres de suciedad.

Tres pares de zapatos en la entrada de una vivienda. (Imagen: Lisa Fotios / Pexels)

Barrer no es la mejor opción

Aunque no lo creas, barrer no es buena idea. Si sufres de alergia, levanta el polvo y para los muebles, lo aconsejable es utilizar paños de microfibras que no malogren el material. Asegúrate de aspirar a menudo las lámparas, cortinas, radiadores, interruptores y zócalos.

Lo que tocas se ensucia

Ah, ¡y no te olvides! de limpiar el teléfono, la tablet, los auriculares, el control de la televisión, el teclado de la computadora y hasta las llaves, pues todo lo que tocas se convierte generalmente en una zona para gérmenes.

Síguenos en nuestras redes sociales: