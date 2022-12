Si hace poco compraste una botella de acero porque dura más que la de plástico y también evitas la acumulación de bacterias o microorganismos dañinos para tu salud, pero no sabes cuál es la forma correcta de lavarlo y no huela a humedad, no te preocupes. En Mag te traemos algunos trucos caseros para que tu botella luzca como nueva sin necesidad de adquirir otra.

La botella de acero inoxidable siempre será la mejor opción. Como se precisó anteriormente, el plástico se deteriora más rápido que el acero y esto es un punto a favor de este material. Asimismo, mantiene tu bebida fría durante 23 horas sin importar la temperatura ambiental.

¿Solo eso? también mantiene tus bebidas calientes entre 10 a 12 horas, por lo que lo hace en el envase perfecto si llevas café o alguna infusión al trabajo o centro universitario. Al ser de acero, y por ende anti-adherente, evitarás la acumulación de bacterias o microorganismos dañinos para tu salud.

Trucos para limpiar una botella de acero inoxidable

Ahora bien, tras dejar claro algunos puntos y las ventajas de usar botellas inoxidables compartimos algunos trucos y consejo para lavarlo y evitar que huela a humedad.

Vinagre

El vinagre blanco no solo permite una limpieza adecuada, sino que también elimina los malos olores. El procedimiento es muy sencillo. Basta con llenar la mitad de la botella con vinagre y la otra mitad con agua.

Lo ideal es dejarlo toda la noche y aclarar con agua tibia por la mañana. Para obtener mejores resultados se aconseja quitar el tapón.

Agua y bicarbonato

No podía faltar el bicarbonato de sodio, uno de los elementos más usados en la limpieza del hogar y es perfecto para dejar impecable una botella de acero inoxidable.

Crea una mezcla combinando bicarbonato y agua. Acto seguido y con ayuda de un cepillo de dientes, frota la mezcla en el interior del envase. ¿Cuánto tiempo hay que dejar que haga efecto? durante 15 minuto. Luego, aclara con agua tibia y espera que se seque bien, según La Nueva España.

