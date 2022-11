Para hacer una limpieza profunda de tu cocina tienes que tirar una serie de objetos que no aportan mucho y solo ocupan espacio. De hecho, es bastante común que encuentres muchas cosas que no recordabas que tenías, lo que comprobará que no las necesitas y será mejor deshacerse de ellas.

Estos son unos trucos caseros que debes tener presente, en especial si tu cocina es pequeña, pues cada centímetro de espacio se debe optimizar al máximo. Esto hará que el orden sea el que reine y que disfrutes de armonía y tranquilidad a la hora de usar tu espacio de preparación de alimentos.

Los 6 objetos de la cocina que debes tirar sin pensarlo