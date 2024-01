No hay día en que no utilicemos los cubiertos de cocina en el hogar y, aunque diera la impresión que están limpios, lo cierto es que tenemos que esterilizarlos cada cierto tiempo. Descubre los pasos para realizar esta tarea de manera correcta y, de esta manera, tu salud no se vea perjudicada.

Después de probar alimentos es usual que lavemos nuestros cubiertos con lavavajilla y esponjas, pero muchas veces esta tarea no es suficiente. En la superficie de tenedor y cucharas pueden habitar microrganismos sin que nos percatemos y, a la larga, nuestra salud se verá perjudicada.

La esterilización de los cubiertos puede ayudarnos a terminar con este problema y, aunque es muy empleado en los centros de salud, también puede realizarse en el hogar con calor y vapor de agua.

Pasos para esterilizar cubiertos de cocina

Lava tus cubiertos (cucharas y tenedores) con lavavajilla y enjuaga bien

Hierve agua con detergente multiuso en un recipiente resistente y que sirva para esterilizar

Apenas alcance el punto de ebullición, coloca cubiertos de cocina

Tapa el recipiente y sube el fuego

Debes esperar entre 5 a 20 minutos para esterilizar los cubiertos

Transcurrido el tiempo, elimina el agua con cuidado

Tiende un paño de algodón limpio sobre una mesa y coloca allí los cubiertos hasta que se enfríen

Guarda los cubiertos en las gavetas de los aparadores o envolverlos en servilletas de tela

