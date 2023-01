La camiseta, también conocida como playera, polo o remera es una prenda de vestir clásica que siempre estará de moda y se puede usar en cualquier tipo ocasión. Sin duda, esta indumentaria no puede faltar en tu armario y, tal vez, tengas algunas que ya no uses. Hoy en Mag te damos unos trucos caseros que te permitirá agrandar esta prenda de vestir sin necesidad de arruinarla.

¿Te pasó alguna vez que quisiste usar una camiseta después de un tiempo de no usarla y te quedaba bastante ajustada? Algunos tejidos pueden achicarse si no mantenemos ciertos cuidados cuando las lavamos o las secamos. También puede ocurrir que nuestro cuerpo haya cambiado o que incluso hayamos comprado una playera que no fuera de nuestra talla solo porque nos gustaba el modelo.

A continuación, te proponemos algunos trucos caseros sobre cómo agrandar un polo, remera, camiseta o incluso, cómo agrandar una camisa. ¡Así que toma nota del paso a paso para lograrlo!

Cómo agrandar una camiseta

Por diferentes razones, a veces puede suceder que la ropa ya no nos entre o nos quede bastante ajustada o ceñida, frustrándonos y produciéndonos incomodidad al usarla. Es por esto que te brindamos algunos consejos y tips para que sepas cómo agrandar una camiseta, playera o remera.

Cómo agrandar una camiseta de algodón

Coloca en un recipiente grande, agua tibia y agregale ¼ de taza de acondicionador de pelo. Revuelve para que se disuelva bien el acondicionador en el agua. Sumerge la camiseta en el recipiente, procurando que todas las partes se mojen por igual. Déjala sumergida por 10 o 15 minutos. Retira la playera del recipiente y enjuágala con agua limpia. Escurre la camiseta para que no quede goteando. Si la prenda tiene alguna imagen que no quieres que se estire, plánchala con cuidado, poniendo un trapo por encima o al revés. De esta forma, la parte seca no se estirará. Pon tus brazos por dentro de la remera y haz fuerza para afuera, tratando de estirar los costados. Si quierse agrandar las mangas, puedes introducir una botella o un objeto similar para que ayude a estirar esa parte.

Cómo agrandar una remera en el proceso de secado

Estira la prenda y coloca peso en los extremos opuestos de la prenda. Cuelga la camiseta en una percha. Plancha la playera hasta que se seque, estirando con una mano el polo y con la otra, pasándole la plancha para que fije el estiramiento.

Si lo que quieres es agrandar una camiseta de algodón, repite todos los pasos anteriores, pero en vez de poner los brazos dentro y estirarla de costado, agarra con una mano el cuello y con la otra, la parte inferior y estiralas en dirección opuesta.

Síguenos en nuestras redes sociales: