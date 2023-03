Por mucho que te gastes en colonia o que elijas lugares estratégicos de tu cuerpo donde ponerla, hay días que su olor parece desaparecer de inmediato. Si estás cansado de que se desvanezca, aquí tienes algunos trucos caseros para que permanezca más tiempo. Si elige los productos adecuados y los aplica correctamente, podrá tener un olor inconfundible que dure todo el día.

Existen muchos conceptos erróneos en torno al mundo de las fragancias, y la publicidad hace difícil diferenciar las colonias de los perfumes y determinar si realmente comparten alguna característica. En definitiva, la principal diferencia entre una colonia y un perfume radica en el nivel de concentración del aceite esencial que contiene cada uno, y por ende, en su duración sobre la piel.

Lo primero que debes tener en cuenta es que no debes dejar los frascos de colonia en el baño porque, según Marlen Harrison, experta en la materia, “el calor y la humedad pueden hacer que los aceites se descompongan más rápido, estropeando el olor de las fragancias”. Así que, en muchos casos, la culpa no la tiene el producto en sí mismo, sino que no sabemos cómo utilizarlo adecuadamente.

El calor y la humedad pueden estropear tu colonia. (Foto: Pexels)

Después de ducharte

No te apliques la colonia antes de salir de casa para evitar que el aroma se desvanezca antes de que veas a alguien que pueda olerte. Debe aplicarse nada más salir del baño. Los poros están más abiertos en ese momento, lo que permite que los aceites penetren en la piel y te proporcionen un aroma más duradero.

Además, la piel hidratada tiene más probabilidades de absorber tu perfume que la piel seca, por lo que es buena idea aplicar una loción corporal y una crema después de ducharte. Presta especial atención a las zonas donde quieres que la esencia sea más intensa y asegúrate de elegir una crema sin fragancia para que los olores no se mezclen.

No directamente en la ropa

Conocer las zonas en las que debemos dejar la colonia es importante, pero aún lo es más ser consciente de las zonas prohibidas. Evitar zonas como las axilas o la cabeza, donde se puede sudar en exceso, es esencial. El desodorante es un excelente aliado para enmascarar el olor corporal; la colonia, no. Los oloresacaban mezclándose con la fragancia y el resultado es bastante repulsivo.

Los dos mejores lugares para hacerlo, según Howard Kreitzman, especialista en fragancias de alta gama, son el interior de las muñecas y detrás de las orejas. Pero no frotes el producto cuando lo pongas; eso sólo romperá los aceites de las fragancias, o lo que es lo mismo, hacer que el aroma dure menos sobre tu piel. Deja que repose tranquilamente y se absorba por sí mismo.

También debes evitar echarlos directamente en la chaqueta o en la camisa ya que además de poder dañar la prenda, el aroma se disipará rápida y fuertemente por el flujo de aire.

