El hombre moderno se preocupa por su cuidado personal y por tener la piel en perfectas condiciones utilizando productos que ayuden en su limpieza, hidratación y para que siempre luzca saludable. Adicional a esto no deja de ponerse perfume; sin embargo, no todos lo hacen de la manera correcta. Un gran error es echarse demasiado y hacer que el olor se vuelva intenso, entonces, ¿Cuál es la forma adecuada? Estos trucos te ayudarán a no equivocarte.

Los expertos aseguran que el aroma solo debe ser percibido por las personas que se acercan a ti o que entren en el círculo que se forman al extender los brazos. Si se llega a oler desde más lejos, es que se aplicó demasiado producto y este no debe exceder de tres aplicaciones de espray.

CÓMO APLICAR CORRECTAMENTE EL PERFUME

1. Aplícalo en los “puntos de pulso”

Esto se refiere a las partes del cuerpo donde la circulación sanguínea es más superficial y se produce calor corporal, como detrás de las orejas o parte interna de los codos. Al aplicarlo ahí seguirá oliendo bien durante todo el día. “Lo mejor es probar el perfume en piel, siempre en la parte interior de las muñecas donde se pueda percibir en todo su esplendor la fragancia”, aconseja Walmary Pérez, Manager de Marketing y Comunicaciones de la filial de PyD en Miami, quien llegó a Lima para presentar el nuevo Tous Man Chill de Tous.

Aquí es importante conocer que lo mejor es no echar perfume en lugares donde se sude en exceso, como las axilas o cuello.

2. Momentos claves para aplicarlo

Si quieres que el aroma perdure por más tiempo, lo mejor es echarlo después de una ducha y posicionar el dosificador del espray a unos 10 centímetros del cuerpo, sino corremos el riesgo que el líquido gotee y caiga en la ropa. Este momento es el ideal porque la piel está limpia y se absorberá la fragancia totalmente. Además, el cuerpo debe estar bien seco.

¿QUÉ EVITAR AL ECHAR EL PERFUME?

No es recomendable aplicarlo sobre el rostro porque puede provocar manchas en la piel.

Evitar frotar el perfume ya que al hacerlo se rompe la estructura y este pierde su aroma original.

No aplicarlo directamente sobre la ropa, y mucho menos sobre tejidos delicados, ya que este puede mancharla irreparablemente. Un buen truco es echarlo unos 10 minutos antes de vestirse.

Además de estos consejos para aplicarlo correctamente, un truco excelente para que el olor dure mucho más es recurrir al uso de perfumes y no colonias, cuya fórmula es mucho más ligera. Una alternativa es Tous Man Chill de Tous creado por la perfumista Véronique Nyberg con notas de salida de lima (limón verde), cardamomo y pimienta negra; las notas de corazón son lavanda, romero y nuez moscada; las notas de fondo son pachulí, vetiver, Dry Wood y ámbar, una combinación de aromas exquisitos para un hombre que disfruta de cada momento convirtiéndolo en algo refrescante y estimulante.

