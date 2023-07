Las temporadas de lluvias pueden volverse una ‘pesadilla’ para los conductores de taxi y vehículos privados, pues no solo el asfalto se vuelve ‘peligroso’ de transitar sino que provoca gastos de más en el ‘carwash’. Por lo general, el lodo, materiales fecales y las aguas residuales envolverán la parte baja del auto; las llantas no se salvan. ¿Cómo puedes librarte de esta suciedad? En MAG te doy unos consejos prácticos que no fallan al momento de tener tu auto impecable.

Debes saber que la manchas a partir del lodo contienen todo tipo de deshechos: restos fecales, descomposición de alimentos y hasta un sin número bacterias que pueden terminar al interior del carro. De allí la importancia de un buen lavado; la pintura de tu auto tampoco es ajena por los agentes ‘corrosivos’ que supone esta mugre.

Si eres taxista o deseas que tu vehículo esté siempre presentable, entonces te conviene saber de un método de limpieza ante lodo. En MAG te comparto un par de sugerencias muy útiles para hacer cara al problema y sin gastar dinero de por medio.

¿Cómo quitar el lodo del carro?

Vamos a usar agua tibia para librarnos del lodo adherido a la carrocería del auto. Trata de juntar la suficiente en una cubeta, y junto a un trapo nos vamos a poner vamos manos a la obra.

para librarnos del lodo adherido a la carrocería del auto. Trata de juntar la suficiente en una cubeta, y junto a un trapo nos vamos a poner vamos manos a la obra. Si vas a darle una limpieza al 100% de tu auto, entonces empieza por el techo y deja la mugre más difícil para el final; hablamos de la que se encuentra debajo de las puertas y en los neumáticos.