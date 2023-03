El partido entre Argentina – Panamá en vivo desde Buenos Aires será una verdadera fiesta. Miles de hinchas estarán en el imponente Monumental de Núñez para festejar la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022 con el capitán Lionel Messi. La novedad será el joven Alejandro Garnacho en la nómina. TV Pública será el encargado de transmitir el encuentro en canal abierta para toda la región argentina. Aquí, te explicamos más detalles.

El Estadio Monumental de Buenos Aires, la cancha del River Plate, será de nuevo la casa de la Albiceleste, esa en la que tan buenos resultados obtuvo siempre en eliminatorias, hasta el punto de que solo perdió dos en la historia, y volverá a serlo el día en que estrene en su pecho la tercera estrella.

El duelo contra el equipo centroamericano será el primero que los de Lionel Scaloni disputan desde el 18 de diciembre de 2022, fecha grabada en la historia del fútbol local porque fue la de la final del Mundial de Qatar 2022 ganada a Francia, que dio el tercer título a Argentina.

Link para ver, Argentina – Panamá en vivo vía TV Pública

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Panamá en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

Horarios por país para mirar, Argentina – Panamá en vivo

Desde Argentina, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 20:30 horas

a las 20:30 horas Desde Perú, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Desde Ecuador, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Desde Colombia, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Desde Venezuela, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 19:30 horas

a las 19:30 horas Desde Bolivia, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 19:30 horas

a las 19:30 horas Desde Brasil, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Desde Chile, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Desde Uruguay, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

a las 18:30 horas Desde Paraguay, podrás ver el Argentina – Panamá en vivo a las 18:30 horas

Alineaciones probables para el amistoso, Argentina – Panamá

La Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María. Entrenador: Lionel Scaloni.

La Selección de Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Jiovany Ramos, Richard Peralta, Gilberto Hernández, Kevin Galván; Miguel Camargo, Martín Morán, Víctor Medina, Omar Browne; Ronaldo Córdoba. Entrenador: Jorge Luis Dely Valdés.