A un “ritmo alarmante”, así es como se viene propagando en Estados Unidos una infección fúngica mortal y resistente a los medicamentos llamada Candida Auris, de acuerdo con información proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Si bien, ya se sabía de su presencia en el país norteamericano desde 2016, año en el que los médicos recomendaron a los funcionarios de salud estar atentos a este hongo, con el paso del tiempo se han incrementado los casos de manera alarmante.

Actualmente, son varios los estados donde se ha reportado su presencia, algo que por su puesto ha generado mucha preocupación en la ciudadanía. En los siguientes párrafos, te damos a conocer los lugares donde se registran infecciones.

La Candida auris se extendido en diversos estados, lo cual ha generado alarma (Foto referencial: Joseph Prezioso / AFP)

¿EN QUÉ ESTADOS SE REGISTRAN INFECCIONES POR CANDIDA AURIS?

Más de 20 estados reportan casos por Candida Auris, siendo los de mayor incidencia: Nevada con 384 casos, California con 359, Florida con 349, Nueva York con 326, Illinois con 276 y Texas con 160, de acuerdo con información proporcionada por la Rama de Enfermedades Micóticas de los CDC de todo el año 2022.

Dicho organismo rastrea la cantidad de casos del hongo en los Estados Unidos a lo largo del tiempo para evaluar el impacto de las estrategias de prevención e informar las prácticas de salud pública.

A continuación, un mapa con los estados que reportaron casos de Candida Auris; asimismo, un cuadro con la cantidad exacta de casos registrados en cada lugar en 2022.

Mapa de cantidad de casos de Candida Auris en Estados Unidos (Foto: CDC)

Cabe señalar que el condado de San Diego ha registrado 20 casos de una amenaza de Candida Auris, algo que ha sido calificado por los CDC califica como preocupante toda vez que se está extendiendo en los hospitales, precisa Los Angeles Times.

Cantidad de casos en cada estado hasta el 31 de diciembre de 2022 Candida Auris (Foto: CDC)

EL INCREMENTO DE CASOS DE 2019 A 2021

Un estudio publicado en Annals of Internal Medicine titulado “Empeoramiento de la propagación de Candida auris en los Estados Unidos, 2019 a 2021″ se da cuenta de los casos reportados y cómo han ido incrementándose con el paso de los años.

Así tenemos que “se informaron un total de 3,270 casos clínicos y 7,413 casos de detección de C. auris en los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2021. El aumento porcentual de casos clínicos creció cada año, de un aumento del 44% en 2019 a un aumento del 95% en 2021. Colonización el volumen de detección y los casos de detección aumentaron en 2021 en más del 80% y más del 200%, respectivamente. Entre 2019 y 2021, 17 estados identificaron su primer caso de C. auris. El número de casos de C auris que fueron resistentes a las equinocandinas en 2021 fue aproximadamente 3 veces mayor que en cada uno de los 2 años anteriores”, precisan.

DIFERENCIA ENTRE CASOS CLÍNICOS Y CASOS DE COLONIZACIÓN/DETECCIÓN

Antes te precisamos que tanto los casos clínicos como los casos de colonización/detección de Candida Auris se clasifican según la definición de caso de vigilancia establecida por el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales.

¿Qué son los casos clínicos?

Los casos clínicos de Candida Auris “se basan en cultivos o pruebas diagnósticas independientes de cultivos de especímenes recolectados durante el curso de la atención clínica con el fin de diagnosticar o tratar enfermedades. Los casos se clasifican según el estado del centro de atención médica donde se recolectó la muestra. Los casos clínicos incluyen tanto casos confirmados como probables”, precisan los CDC.

¿Qué son los casos de colonización/detección?

Los casos de detección de Candida Auris se da cuando mediante la detección se “recolectan hisopos de los pacientes para determinar si pueden o no tener el organismo en alguna parte de sus cuerpos sin signos de infección activa. La colonización significa que se descubre que estos pacientes portan el hongo, aunque no estén enfermos con la infección. Se puede recomendar la detección de colonización por Candida Auris en los pacientes cuando se sospecha la transmisión o colonización de esta para controlar la propagación”, detallan los CDC.

Las autoridades de salud están alertas por la propagación de Candida auris (Foto referencial: Joseph Prezioso / AFP)

¿POR QUÉ SE INCREMENTAN LOS CASOS DE CANDIDA AURIS?

Una de las razones por las que los casos de Candida Auris se viene incrementando sería por la dificultad para detectarlas, aunque no hay investigaciones de la causa exacta.

“No creo que esté del todo claro por qué los casos están aumentando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. El artículo de Annals correlacionó el aumento de casos de Candida Auris en los EE.UU. con la pandemia de COVID-19. Los autores plantearon la hipótesis de que el aumento del estrés en el sistema de atención médica y un cambio en el enfoque de la prevención de infecciones hacia el SARS-CoV-2 forzaron una reducción en centrarse en esta infección, que luego se propagó en hospitales y centros de atención a largo plazo”, señaló Mary Hayden, profesora de patología y directora de la División de Enfermedades Infecciosas y de la División de Microbiología Clínica en el Centro Médico de la Universidad Rush a Newsweek.