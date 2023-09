Hay mucha expectativa sobre el porcentaje del ajuste por costo de vida de 2023 (COLA, por sus siglas en inglés), que se empezará a hacer aplicar en 2024 en los pagos de los jubilados del Seguro Social y los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Conoce la fecha en que la Administración del Seguro Social dará a conocer la cifra.

Un total de 70 millones de pensionistas del Seguro Social y del SSI verán impactados sus pagos con el informe del COLA, que, en definitiva, no será como el 2022, que alcanzó un histórico 8,7%. Este porcentaje se aplica en 2023.

De acuerdo con The Senior Citizens League (TSCL), una entidad sin fines de lucro que aboga por los adultos mayores, el COLA de 2023 sería e 3.2%, por lo que los pagos del 2024 se aumentarían en ese porcentaje en el Seguro Social. Sin embargo, aún falta conocer los resultados de septiembre. ¿Cuándo se conocerán?

¿QUÉ ES EL COLA?

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) está basado en el aumento del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés). Se calcula cada año desde el tercer trimestre del año anterior y el actual.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Si no hay aumento, no puede haber COLA.

¿CUÁNDO SE DARÁ A CONOCER EL COLA PARA EL 2024?

La Administración del Seguro Social dará a conocer el porcentaje del COLA 2023, que se aplicará en 2024, luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales del país (BLS, por sus siglas en inglés) anuncie los resultados inflacionarios de los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso.

La BLS, en su calendario de octubre , indicó que tiene previsto publicar los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés) de septiembre, el 12 de octubre a las 8:30 am hora este . En 2022, la proyección la dio el 13 de octubre de 2022 y la SSA hizo su anuncio el mismo día, por lo que se espera que este año ocurra lo mismo.

En agosto, el Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos aumentó un 0,6 por ciento y aumentó un 3,7% en los últimos 12 meses, de acuerdo con BLS.

¿CÓMO SE CALCULA EL COLA?

El ajuste se establece calculando el promedio de inflación durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del año en curso comparado con el mismo trimestre del año anterior. El aumento de COLA dependerá de la diferencia en porcentaje entre ambos. La Administración del Seguro Social (SSA) aplicará el ajuste a partir de diciembre para empezar con los pagos el siguiente año, en este caso, en 2024.

Ejemplo: para determinar el COLA de 2022, se calculó la diferencia entre el CPI-W del 2021 y 2022. Este fue del 8.7%, por lo que los pagos del Seguro Social aumentaron esa cantidad. Así en 2023, los jubilados que ganaban US$1,681 pasaron a recibir US$1,827, de acuerdo con la tabla de la SSA.

De esta manera se calcula el COLA (Foto: SSA)

EL COLA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Desde 1975, los aumentos de los beneficios generales del Seguro Social han sido ajustes por costo de vida o COLA. A partir de entonces, los COLA han entrado en vigor con beneficios pagaderos en diciembre. Antes de 1975, los aumentos de las prestaciones de la Seguridad Social estaban fijados por ley.

2013: 1.5% 2014: 1.7% 2015: 0.0% 2016: 0.3% 2017: 2.0% 2018: 2.8% 2019: 1.6% 2020: 1.3% 2021: 5.9% 2022: 8.7%