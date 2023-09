Si estás pensando en tramitar tu beneficio de la jubilación ante la Seguridad Social (SSA), debes tomar en consideración algunos mitos en torno a las prestaciones para que tú y tus dependientes no se vean afectados.

El beneficio por jubilación es un cheque mensual que reemplaza parte de sus ingresos cuando reduce sus horas o deja de trabajar por completo. Cifras de la SSA señala que, a partir de junio de 2022, cerca de 182 millones de personas trabajaron y pagaron impuestos de Seguro Social, mientras que el número de beneficiarios alcanzó los 66 millones, de los cuales 51 millones son personas jubiladas y sus familiares.

LOS MITOS SOBRE EL BENEFICIO DEL SEGURO SOCIAL

Expertos mencionan que tienden a prevalecer ciertos conceptos erróneos, menciona Telemundo. Conoce cuáles son:

1. Debo reclamar mis beneficios lo antes posible

El derecho a las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social comienza a los 62 años, pero si lo haces a esa edad, recibirás menos de la pensión de jubilación completa. Para obtener su prestación de jubilación completa, debes esperar hasta lo que se denomina su “plena edad de jubilación”. Si esperan aún más, recibirán un incremento de la prestación del 8% anual hasta los 70 años.

2: Mi edad de “Equilibrio” me indica cuándo debo cobrar mi jubilación

Algunos solicitantes prefieren utilizar un cálculo denominado edad de “equilibrio” para decidir cuándo empezar a percibir las prestaciones. Pero al centrarse en esa medida, es posible que no tenga en cuenta otros factores importantes, como que tu pareja o tus dependientes también pueden obtener la mayor parte de las prestaciones, según Bruce Tannahill, director de planificación patrimonial y empresarial de MassMutual.

Si su edad de jubilación es posterior a su esperanza de vida, puede verse tentado a solicitarla antes de tiempo. Sin embargo, el riesgo es que vivas más y no tengas ingresos suficientes para mantenerte.

3: Si reclamo en 2023, tendré un ajuste por COLA

año, el Seguro Social ajusta las prestaciones según la inflación en lo que se conoce como ajuste por costo de vida. En 2023 hubo un aumento de 8.7%, la cifra más alta en cuatro décadas, pero esta tasa puede disminuir a medida que baje la inflación: el 2024 sería de 3%. Por ello, no es recomendable reclamar este año para beneficiarse del aumento.

4: Las prestaciones del SSA no pagan impuestos

Si te dijeron que las prestaciones del Seguro Social no tributan, no lo creas. Mary Johnson, analista de políticas de Seguridad Social y Medicare de la Liga de Ciudadanos Mayores aclara que las prestaciones de la Seguridad Social se gravan según una fórmula denominada ingresos “combinados” o “provisionales”. Esto incluye la suma de sus ingresos brutos ajustados, los intereses no imponibles y la mitad de sus prestaciones de la Seguridad Social.

DATOS SOBRE EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL

El promedio estimado de los beneficios mensuales de Seguro Social en el 2023

• Todos los trabajadores jubilados: US$1,827.

• Trabajador jubilado con un solo cónyuge anciano: US$2,972.

• Todos los trabajadores incapacitados: US$1,483.

• Trabajador incapacitado con un cónyuge joven y un hijo o más: US$2,616.

• Todos los cónyuges sobrevivientes: US$1,704.

• Cónyuge sobreviviente joven con dos hijos: US$3,520.