En los últimos días la temperatura aumentó en varios estados del sur de Estados Unidos, por lo que es bastante común que todos los artículos alredor tuyo se calienten diariamente y hagan incómodo su uso. Uno de ellos es tu auto y estoy segura que en más de una ocasión te has quemado al sentarte o sentiste un bochorno extremo al ingresar. Para que esto no te siga pasando y no pongas en riesgo tu salud ni la de tu familia, aquí te traigo un truco que te permitirá enfriar el interior de tu coche en pocos segundos.

Los avisos de calor excesivo anuncian que lugares como Dallas, Baton Rouge y Nueva Orleans enfrentarán 49 grados Celsius, mientras que Austin, Houston, San Antonio, Oklahoma City y Jacksonville podría rozar los 43 grados. En Memphis, Birmingham y Nashville, también se alcanzará niveles peligrosos en las próximas horas.

Una situación parecida se vive en México con la llegada del fenómeno climático conocido como la canícula 2023, donde las temperaturas se disparan durante 40 días, siendo la etapa más calurosa del año con más de 40 grados centígrados en zonas como Sonora, Baja California, Michoacán, Jalisco y Chiapas.

El truco para enfriar tu coche rápido sin prender el aire acondicionado

El coche es el transporte por excelencia de muchos para dirigirse al trabajo, supermercado o visitar a los familiares, pero en días de intenso calor se deben tomar ciertas medidas para que al entrar no se sienta caliente. Además, hay que tener en cuenta que es un gran peligro el dejar a las mascotas y bebés por muchos minutos porque pueden perder la vida o si decides manejar así, puedes sufrir de fatiga o disminución de los reflejos, por lo que un accidente sería inevitable.

Si no pudiste dejarlo estacionado bajo un árbol o un lugar con sombra, aquí te comparto algunas opciones para que no sufra por las altas temperaturas.

Una manera de disminuir la temperatura al interior de tu coche es con el truco japonés de la puerta. Lo primero que tienes que hacer es bajar las ventanas y abrir las puertas. Deberás mover estas últimas seguidamente de forma que abaniques con fuerza, así crearás una gran cantidad de aire y hará que la temperatura baje. Hay que hacerlo unas cinco veces y con energía para expulsar el aire caliente sin tener que poner el climatizador.

Si no te funcionó este consejo, aquí te dejo otros. Usa un parasol en el parabrisas, no solo para que cubra la zona, sino para que el volante y la palanca estén con una buena temperatura y no te quemes las manos al usarlos. Con esto podrás reducir hasta 11 grados de temperatura.

La siguiente idea es enfríar con agua el techo del coche usando una cubeta o manguera, esto ayuda para que la temperatura disminuya y el vehículo esté mucho más fresco para cuando ingreses.

